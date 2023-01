Một căn bệnh cứ gần Tết là nhiều người mắc phải: Càng tăng ca, tiệc tùng cuối năm nhiều càng cần lưu ý 7 dấu hiệu sau kẻo hậu quả khôn lường

Nhiều người chia sẻ càng lớn họ càng sợ Tết vì phải gấp rút hoàn thành công việc cuối năm trong căng thẳng, vừa lo toan chuẩn bị năm mới. Thêm vào đó là những bữa tiệc liên tiếp khiến chế độ ăn uống, sinh hoạt của nhiều người bị đảo lộn. Điều này dễ khiến chúng ta dễ mắc mới hoặc tái phát bệnh liên quan đến dạ dày, đặc biệt là viêm dạ dày.

Lối sống không lành mạnh ngày cận Tết dẫn đến viêm dạ dày

Viêm dạ dày là tình trạng niêm mạc dạ dày bị đỏ và sưng (viêm), có thể chia làm 2 loại: Viêm dạ dày cấp xảy ra đột ngột, kéo dài trong vài ngày hoặc vài tuần và viêm dạ dày mãn tính có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm. Viêm dạ dày có thể gây đau đớn và có thể gây ra các biến chứng lâu dài nếu không được điều trị kịp thời.

(Ảnh minh hoạ)

Theo Johns Hopkins Medicine, có 5 nguyên nhân về lối sống dẫn đến căn bệnh này:

Uống quá nhiều rượu: Rượu có thể gây kích ứng và ăn mòn niêm mạc dạ dày, khiến bạn dễ bị viêm dạ dày và các triệu chứng viêm dạ dày.

Ăn thức ăn cay, nhiều dầu mỡ, chocolate, caffein: Ghazaleh Aram, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa của Gastro Health cho biết những thực phẩm này có thể gây kích ứng dạ dày và góp phần gây viêm.

Sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt không kê đơn trong thời gian dài: Uống những loại thuốc này quá thường xuyên hoặc uống quá nhiều cùng một lúc có thể gây hại cho lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày của bạn.

Hút thuốc: Thuốc lá kích thích niêm mạc dạ dày sản sinh ra chất endothelin làm cho cơ chế tự bảo vệ của niêm mạc dạ dày bị suy yếu.

Căng thẳng kéo dài: Yếu tố thần kinh cũng là một trong những nguyên nhân kích thích gây ra viêm dạ dày. Áp lực, căng thẳng kéo dài sẽ khiến hệ thống thần kinh trung ương ngắt lưu lượng máu đến dạ dày, việc tiêu hóa có thể bị ngưng trệ, từ đó gây ảnh hưởng đến các cơn co thắt tiêu hóa, giảm tiết các dịch cần thiết dẫn đến những tổn thương dạ dày.

(Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, người vừa trải qua đại phẫu, nhiễm trùng do vi khuẩn và virus, chấn thương hoặc bị bỏng, thiếu máu ác tính, trào ngược mật mãn tính, nhiễm vi khuẩn H. pylori,... có thể nguy cơ cao mắc viêm dạ dày.

7 triệu chứng phổ biến của viêm dạ dày

Đối với một số người, viêm dạ dày có thể không gây ra bất kỳ triệu chứng nào, nhưng nếu bạn có những dấu hiệu sau, khả năng cao bạn mắc viêm dạ dày:

Đau bụng trên

Cảm thấy đầy hơi, ợ hơi và nấc cụt

Buồn nôn, nôn mửa

Cảm thấy nóng rát trong dạ dày

Đi đại tiện phân màu đen hoặc lẫn máu

Mệt mỏi, sút cân đột ngột

Ăn mất ngon

(Ảnh minh hoạ)

Kaunteya Reddy, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Bệnh viện Cộng đồng Redlands (Mỹ) khuyến cáo nếu tình trạng đau bụng của bạn ngày càng trầm trọng, đi ngoài phân đen hoặc bắt đầu nôn ra máu, hãy đi khám ngay vì đây là dấu hiệu của biến chứng nghiêm trọng hơn như loét dạ dày.

Viêm dạ dày mãn tính làm tổn thương niêm mạc dạ dày của bạn. Nó có thể làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng khác như: Loét dạ dày, polyp dạ dày, khối u dạ dày dẫn đến ung thư dạ dày.

Làm thế nào để phòng tránh viêm dạ dày trong ngày Tết?

Viêm dạ dày bệnh phố biến nhưng khó dự phòng, dễ tái phát. Cách tốt nhất để phòng tránh mắc mới hoặc tái lại viêm dạ dày chính là đừng bắt ép cơ thể bạn phải uống rượu, bia trong những bữa tiệc hay phải làm việc tăng ca vì bất cứ lý do gì.

(Ảnh minh hoạ)

Điều này không những làm căng thẳng thần kinh mà còn không có lợi cho cả hệ tim mạch và hệ thần kinh trung ương. Hãy lắng nghe cơ thể để biết điểm dừng thích hợp cho những nỗ lực cuối năm của bạn.

Sinh hoạt và ăn uống điều độ, đúng giờ và thành bữa rõ ràng để dạ dày có lúc nghỉ ngơi. Nếu thường xuyên bị khó tiêu, hãy chia thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày để giảm bớt tác động của axit dạ dày. Ngoài ra bạn nên ăn hạn chế các thức ăn xào, rán khó tiêu, nhiều gia vị, dưa, cà, hành muối, các quả chua, chuối tiêu dù đó đều là những món đặc trưng ngày Tết.

Dù vui xuân đến đâu cũng nên tránh các chất kích thích, hạn chế rượu, bia, thuốc lá, trà đặc, cà phê. Đồng thời bạn cần tránh ăn quá nóng, quá lạnh, hay quá no vì ăn nóng quá làm niêm mạc dạ dày xung huyết, lạnh quá làm dạ dày co bóp mạnh hơn dễ gây đau, có khi chảy máu, quá no lại làm dạ dày căng to, co bóp yếu, ảnh hưởng đến quá trình nhào trộn tiêu hóa thức ăn.

(Ảnh minh hoạ)

Ngủ nghỉ hợp lý và tập thể dục đều đặn trong những ngày nghỉ Tết, hạn chế thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau cũng là cách hiệu quả phòng tránh viêm dạ dày.

Bên cạnh đó, các chuyên gia của Johns Hopkins Medicine khuyến cáo mọi người nên có thói quen vệ sinh tay tốt, rửa tay thường xuyên để phòng tránh nhiễm vi khuẩn H. pylori - một trong những nguyên nhân chính gây ra viêm dạ dày.