Một cán bộ công an tử vong do vướng dây cáp sà xuống đường: Camera ghi diễn biến lúc 10 giờ 45 phút

01-12-2025 - 10:47 AM | Xã hội

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một cán bộ đang công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp tử vong đang được điều tra, làm rõ.

Một phần diễn biến của vụ tai nạn này đã được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại vào khoảng 10 giờ 45 phút trưa ngày 30/11. Theo đó vào thời điểm này, một người đàn ông chạy xe máy trên đường Lộ Ngang (phường Mỹ Phong, Đồng Tháp) bất ngờ bị vướng sợi dây cáp thòng thấp xuống đường, khiến cả người lẫn xe ngã xuống và trượt dài trên đường.

Sau tai nạn, người dân phát hiện và nhanh chóng đưa người đàn ông đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Thông tin trên báo Nhân Dân, qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông N.T.S, sinh năm 1981 và đang công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

Tại hiện trường, sợi dây cáp màu đen bị đứt, một đầu còn dính vào trụ điện và hệ thống đèn đường. Hiện, ngành chức năng chưa thể khẳng định sợi dây gây tai nạn là dây dẫn điện hay cáp viễn thông và đang điều tra làm rõ.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

