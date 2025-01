Một cổ phiếu bất ngờ “cháy hàng” sau khi cổ đông Nhà nước muốn thoái vốn với giá cao ngất ngưởng

Phiên sáng 22/1 bất ngờ ghi nhận sắc tím đột biến tại cổ phiếu DMC - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco . Thị giá bật tăng hết biên độ 7% lên 77.100 đồng/cp, thanh khoản cũng cải thiện đáng kể. Nhà đầu tư vẫn xếp hàng chờ mua, dư mua giá trần gần 80 nghìn đơn vị.

Cổ phiếu DMC thăng hoa sau thông tin về hoạt động bán đấu giá trọn lô hơn 12 triệu cổ phần DMC thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hé lộ. Theo phương án cụ thể, giá khởi điểm cho lô cổ phần này là hơn 1.531 tỷ đồng, tương đương 127.046 đồng/cp . Mức giá này cao hơn nhiều so với thị giá DMC trên sàn chứng khoán hiện tại, thậm chí còn vượt xa cả đỉnh lịch sử (tính theo giá điều chỉnh) mà cổ phiếu này từng đạt được hồi tháng 7/2017.

Đối tượng tham gia đấu giá là nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định. Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá dự kiến từ ngày 10/2/2025. Thời gian đấu giá dự kiến vào 9h ngày 3/3/2025 . Nếu thành công, đây sẽ là đợt đấu giá cổ phần lớn nhất trong vòng 2 năm trở lại đây kể từ khi Petrolimex đấu giá thành công 40% vốn PGBank hồi đầu tháng 4/2023.

Cơ cấu cổ đông tại Domesco, ngoài cổ đông Nhà nước, tổ chức đến từ Mỹ là Abbott Laboratories đang nắm quyền chi phối hơn 51% cổ phần tại doanh nghiệp này. Với cục diện như hiện nay, “gã khổng lồ” này có lẽ là “vị khách” khả dĩ nhất tham gia đợt đấu giá. Tuy nhiên, mức giá cao ngất ngưởng có thể là rào cản trong thương vụ này.

Về tình hình kinh doanh, Domesco đã công bố BCTC quý 4 với doanh thu thuần đạt 571 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp đạt 140 tỷ, biên LNG xấp xỉ 25%, cải thiện so với mức 23% của quý 4/2023. Khấu trừ các chi phí khác, doanh nghiệp lãi sau thuế gần 77 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2024, Domesco tăng trưởng 10% doanh thu thuần lên con số 1.899 tỷ đồng – mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Kết quả, LNST đạt 203 tỷ đồng, tăng 11%.ư