Bất chấp diễn biến kém tích cực của thị trường chứng khoán trong tháng 11, cổ phiếu CLM của CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (Coalimex) vẫn liên tục bứt phá.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11, cổ phiếu CLM tăng 1,35% lên 82.600 đồng/cp, thiết lập mức đỉnh mới trên đồ thị giá điều chỉnh. Trước đó, trong phiên 26/11, thị giá có thời điểm chạm 83.400 đồng/cp.

So với cuối năm 2025, cổ phiếu CLM đã tăng hơn 73%, đưa vốn hóa thị trường lên gần 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, thanh khoản của cổ phiếu này khá thấp, nhiều phiên chỉ ghi nhận vài trăm đến vài nghìn đơn vị được sang tay.

Sắp chi gần 368 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Đà tăng của cổ phiếu CLM diễn ra trong bối cảnh Coalimex vừa công bố nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, thông qua phương án tăng vốn điều lệ và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đáng chú ý, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức bổ sung bằng tiền mặt với tỷ lệ 254%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 25.409 đồng.

Với gần 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Coalimex dự kiến chi gần 368 tỷ đồng để thực hiện phương án này. Riêng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), với tỷ lệ sở hữu 55,41%, có thể nhận về khoảng 204 tỷ đồng.

Trước đó, Coalimex đã triển khai trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt và 31,5% bằng cổ phiếu. Tính cả đợt bổ sung, tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2025 lên tới hơn 284%, tương ứng số tiền chi trả vượt 400 tỷ đồng.

Vốn điều lệ dự kiến tăng gấp 2,7 lần

Bên cạnh phương án chia cổ tức tiền mặt, Coalimex dự kiến phát hành hơn 24,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ xấp xỉ 170%. Theo đó, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm gần 1.697 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Coalimex sẽ tăng từ gần 145 tỷ đồng lên hơn 390 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Coalimex ghi nhận doanh thu thuần hơn 15.864 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 76 tỷ đồng, tăng 23% và vượt nhẹ kết quả thực hiện cả năm 2025.

Thành lập năm 1982, Coalimex chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào năm 2004 và chính thức đưa cổ phiếu lên niêm yết tại HNX từ tháng 4/2016.

Coalimex không phải doanh nghiệp duy nhất thuộc hệ sinh thái TKV gây chú ý với kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ cao gần đây. Trước đó, CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (HNX: TMB) cũng công bố phương án chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hơn 241%, đồng thời phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên gần 425 tỷ đồng.