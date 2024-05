Một cổ phiếu công nghệ của Việt Nam giao dịch dưới mệnh, lãnh đạo gom được gần 1/4 công ty với giá “hời”

Ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch HĐQT CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (mã SBD) vừa thông báo đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu SBD trong ngày 22/5 qua đó nâng sở hữu lên gần 3 triệu đơn vị (tỷ lệ 22,19% vốn).

Cùng ngày, ông Đỗ Văn Hào - Phó Chủ tịch HĐQT SBD cũng mua 413.401 cổ phiếu để nâng sở hữu lên gần 1,1 triệu đơn vị (tỷ lệ 7,81% vốn), qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn của SBD. Nhiều khả năng 2 lãnh đạo SBD đã nhận sang tay từ các cổ đông khác.

Trong ngày diễn ra các giao dịch trên 22/5, cổ phiếu SBD xuất hiện giao dịch thỏa thuận với khối lượng bằng đúng số cổ phiếu ông Quang và ông Hào mua. Tổng giá trị giao dịch gần 10,3 tỷ đồng, tương đương giá bình quân khoảng 7.280 đồng/cp, thấp hơn 20% so với thị giá kết phiên 22/5.

Trên thị trường, cổ phiếu SBD đã có thời gian dài miệt mài dò đáy trước khi bất ngờ nổi sóng gần đây. Dù vậy, con sóng đã có phần hạ nhiệt khi thị giá SBD điều chỉnh nhẹ về quanh 9.000 đồng/cp. So với đỉnh đạt được giữa tháng 11/2021, cổ phiếu này đã giảm gần một nửa thị giá.

SBD được thành lập từ ngày 25/11/1996 có tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Điện - Điện Tử - Tin học Sao Bắc Đẩu với vốn điều lệ 900 triệu đồng cùng 4 CBNV làm việc, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm/giải pháp/dịch vụ trong ngành CNTT cho thị trường Việt Nam.

Theo giới thiệu trên website công ty, sau gần 28 năm hoạt động, SBD đã trở thành đối tác của các hãng công nghệ toàn cầu như Cisco, Microsoft, Vmware, Hitachi, HP, F5,… Cũng là đối tác công nghệ duy nhất của Cisco tại Việt Nam có đồng thời các chứng nhận: đối tác Vàng, đối tác về dịch vụ Cloud – Cloud and Managed Services, Master Cloud Builder.

SBD đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM vào giữa tháng 2/2017. Cùng năm, công ty công nghệ này báo lãi sau thuế kỷ lục gần 27 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế những năm sau đó đã sụt giảm mạnh.

Năm 2023 vừa qua, SBD ghi nhận doanh thu hơn 800 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022. Tuy nhiên, lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 10,7 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước.