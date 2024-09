Một cổ phiếu gây sốt tăng 40% ngay trong ngày chào sàn UPCoM

Theo đó, 50 triệu cổ phiếu VDG chào sàn UPCoM với mức giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, mã cổ phiếu này đã gây bất ngờ lớn.

Cụ thể, kết phiên 26/9, giá cổ phiếu ở mức 15.400 đồng, tăng kịch trần 40% so với giá chào sàn, số lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 4.600 đơn vị.

Đáng chú ý, số lượng dư mua giá trần lên đến 105.700 đơn vị.

Với việc tăng trần 40% thị giá, tương ứng 4.400 đồng/cổ phiếu ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, vốn hóa thị trường của VDG đã “bay cao” từ 55 tỷ đồng lên 77 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 5/2024, Vạn Đạt Group chính thức trở thành công ty đại chúng, khi toàn bộ cổ phiếu phổ thông của Công ty được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu VDG "tím lịm" trong phiên chào sàn UPCoM. (Nguồn: Cafef)

Được biết, Vạn Đạt Group tiền thân là Công ty CP Tập đoàn Kiến trúc Vạn Đạt, được thành lập vào tháng 8/2019 với số vốn ban đầu chỉ 1 tỷ đồng, từ ba cổ đông sáng lập.

Đến năm 2021, công ty đã tăng vốn lên 50 tỷ đồng và duy trì mức này cho đến nay. Đặc biệt, ông Trần Văn Anh - Chủ tịch HĐQT Vạn Đạt Group hiện nắm giữ 61% vốn, trong khi ông Lai A Chánh sở hữu 27,3% vốn. Cùng thời điểm này, công ty quyết định mở rộng thêm nhiều ngành nghề và đổi tên thành Công ty CP Vạn Đạt Group.

Để củng cố hoạt động sản xuất, vào năm 2022, Vạn Đạt Group đã mua lại 16% vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt – đơn vị chuyên sản xuất túi vải.

Ông Trần Văn Anh (sinh năm 1977) đã gắn bó với Vạn Đạt Group từ những ngày đầu thành lập công ty với vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Đến tháng 3/2022 đến tháng 8/2023, ông Anh đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Vạn Đạt Group và ông nắm giữ Chức vụ Chủ tịch HĐQT từ tháng 8/2023 đến nay.

Hiện, Vạn Đạt Group đang tập trung mạnh vào các dự án bất động sản tại Bình Dương, trong đó có các dự án biệt thự liền kề. Ngoài ra, công ty còn có kế hoạch mở rộng sang sản xuất thực phẩm chức năng và xuất khẩu.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đa ngành này cũng đang xem xét phát hành cổ phiếu để tăng vốn và đặt mục tiêu niêm yết trên sàn HoSE trong tương lai.

Về tình hình kinh doanh, mặc dù doanh thu của công ty tăng mạnh trong giai đoạn gần đây, từ 164 tỷ đồng năm 2022 lên 213 tỷ đồng vào năm 2023 ( tương ứng tăng 30%), nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm từ 3,2 tỷ đồng xuống 2,6 tỷ đồng (giảm 19%).

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Vạn Đạt Group đạt doanh thu 110,5 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận gộp giảm 22% do biên lợi nhuận giảm từ 5% xuống 3%. Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1,25 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2023.

Vạn Đạt Group đang dự kiến sẽ phát hành 500.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 10%, tương ứng 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu. Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch phát hành 275.000 cổ phiếu ESOP cho nhân viên với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến trong năm 2024. Sau khi hoàn thành hai đợt phát hành này, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 50 tỷ đồng lên 57,75 tỷ đồng.