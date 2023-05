Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Theo đó, trong năm vừa rồi, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty đạt hơn 2.752 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 21% xuống 2.115 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm lãi 637 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ 467 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.691 tỷ đồng, tăng 17% nhưng chi phí tài chính lại tăng đột biến lên gấp 11 lần cùng kỳ lên gần 609 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính đạt 1.083 tỷ đồng, giảm 22%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 764 tỷ đồng, gấp gần 15 lần năm ngoái khi chỉ lãi hơn 51 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do thu nhập từ lãi đầu tư trái phiếu tăng 12,7% và thu nhập từ lãi tiền gửi tăng 47% so với cùng kỳ còn lãi từ kinh doanh chứng khoán giảm gần 6% xuống 195 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng chủ yếu do khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 521 tỷ đồng, ngoài ra công ty còn ghi nhận lỗ từ mua bán cổ phiếu gần 53 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán cho thấy tổng tài sản của Cathay Việt Nam tại thời điểm cuối năm 2022 là 24.604 tỷ đồng thì có hơn 22.842 tỷ đồng là các khoản đầu tư tài chính. Trong đó, 9.810 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn, 6.060 tỷ đồng là trái phiếu chính phủ, 3.475 tỷ đồng là trái phiếu doanh nghiệp và hơn 3.876 tỷ đồng là cổ phiếu nắm giữ dài hạn. Giá trị các cổ phiếu nắm giữ dài hạn của Cathay Việt Nam tăng 63% sau 1 năm.

Trong các khoản đầu tư vào cổ phiếu của Cathay Việt Nam, giá trị của khoản đầu tư vào MWG tại thời điểm cuối năm 2022 ở mức gần 386 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ. Sau đó là FPT với 368 tỷ đồng, chiếm khoảng 9,5%. Các khoản đầu tư vào VCB, ACB, MBB đều có giá trị khoảng 271,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 7%. Khoản đầu tư vào TCB chiếm 5,7% tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ còn lại là các cổ phiếu khác. Giá trị khoản đầu tư vào mỗi cổ phiếu đều tăng so với thời điểm đầu năm.

Khoản dự phòng giảm giá cổ phiếu cũng tăng từ gần 29 tỷ đồng lên đến 550 tỷ đồng.

Hầu hết các cổ phiếu Cathay Việt Nam đều thuộc rổ chỉ số VNDiamond.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 ở mức 9.267 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 15.337 tỷ đồng.