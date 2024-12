Một công ty chứng khoán bị thu hồi giấy phép kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Mới nhất, UBCKNN đã ban hành Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 33/GCN-UBCK và Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 34/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 5 năm 2019 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã có công văn ngừng giao dịch đối với Chứng khoán Tân Việt trên hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) kể từ ngày 15/07/2024 theo đề nghị của công ty. Trong thời gian ngừng giao dịch, TVSI không được ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh; phải thực hiện tất toán, chuyển tài khoản theo yêu cầu của khách hàng (nếu có).

Được biết, TVSI đã có hồ sơ tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh.

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thành lập vào cuối năm 2006 và đã trải qua 4 lần tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 2.639 tỷ đồng năm 2021, tương ứng gấp gần 53 lần. Đặc biệt, Chứng khoán Tân Việt được biết tới khi liên quan tới hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan từng làm chủ tịch. Công ty là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông - doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chịu những ảnh hưởng tiêu cực do liên quan tới sự kiện của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, kết quả kinh doanh của TVSI lao dốc

TVSI từng nhận án phạt gần 750 triệu đồng do vi phạm liên quan đến hoạt động tư vấn, phát hành trái phiếu doanh nghiệp. UBCKNN cũng tiếp tục đặt Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong khi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với TVSI trong giai đoạn tháng 6-9/2023.

Cơ cấu nhân sự của CTCK cũng biến động. Cuối tháng 2/2024, HĐQT TVSI đã thông qua việc miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng giám đốc Nguyễn Việt Cường và Phó Tổng Giám đốc Tạ Minh Phương. Hiện, bà Trần Thị Cẩm Hạnh đang giữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TVSI, còn Bùi Thị Thanh Hiền làm Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Hồi tháng 6 vừa qua, Chi nhánh Quy Nhơn tại khu vực Nam Trung Bộ của TVSI cũng đã bị đóng cửa sau hơn 14 năm hoạt động. Hiện Chứng khoán Tân Việt còn 3 chi nhánh tại Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Trụ sở chính Công ty đặt tại tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt ( TP. Hà Nội).

Theo BCTC quý 3/2024 tự lập của công ty, luỹ kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động đạt 133 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, TVSI lỗ sau thuế hơn 33 tỷ đồng.