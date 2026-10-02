Một công ty chứng khoán “bốc hơi” hơn 16.900 tỷ đồng vốn hóa sau 1,5 tháng lên sàn

Kết phiên giao dịch ngày 2/10, cổ phiếu LPS của CTCP Chứng khoán LPS giảm hết biên độ 6,84%, xuống còn 17.700 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng ghi nhận ở mức đáng chú ý với khoảng 2,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Đây là mức giá thấp nhất của LPS kể từ khi chính thức giao dịch trên HoSE vào ngày 18/8/2026.

Cổ phiếu LPS chính thức đưa hơn 1,4 tỷ cổ phiếu lên giao dịch trên HoSE trong phiên 18/8, với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt hơn 42.260 tỷ đồng.

Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu LPS đã tạo được sự chú ý khi tăng 6,67%, đóng cửa tại 32.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 1,6 triệu đơn vị.

Đà tăng trong ngày chào sàn giúp vốn hóa thị trường của Chứng khoán LPS có thời điểm vọt lên khoảng 45.077 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 2.800 tỷ đồng chỉ sau một phiên.

Tuy nhiên, diễn biến tích cực này không kéo dài. Sau phiên chào sàn, LPS bước vào chuỗi giảm giá kéo dài. Thị giá cổ phiếu liên tục đi xuống và đến phiên 2/10 đã lùi về 17.700 đồng/cổ phiếu.

So với mức giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu trong ngày đầu giao dịch, LPS hiện đã giảm khoảng 41%. Với hơn 1,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, mức giá 17.700 đồng/cổ phiếu đưa vốn hóa thị trường của Chứng khoán LPS xuống khoảng 25.356 tỷ đồng.

Như vậy, nếu lấy mốc vốn hóa hơn 42.260 tỷ đồng tại thời điểm LPS chào sàn, doanh nghiệp đã đánh mất hơn 16.900 tỷ đồng vốn hóa chỉ sau khoảng 1,5 tháng giao dịch trên HoSE.

Cổ phiếu LPS nằm sàn, rơi xuống vùng giá thấp nhất kể từ khi chào sàn HoSE ở phiên 18/8.

So với mức đỉnh vốn hóa khoảng 45.077 tỷ đồng ghi nhận ngay sau phiên chào sàn, mức sụt giảm thậm chí còn lớn hơn.

Diễn biến này cho thấy sự đảo chiều mạnh của cổ phiếu LPS sau màn chào sàn khá thuận lợi. Từ mức giá 32.000 đồng/cổ phiếu trong phiên đầu tiên, LPS hiện thấp hơn khoảng 44%.

Ở một diễn biến liên quan, doanh nghiệp cũng vừa có thay đổi về nhận diện.

Theo thông tin công bố, ngày 21/8/2026, Chứng khoán LPS nhận được Giấy phép điều chỉnh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi tên công ty.

Theo đó, doanh nghiệp chính thức đổi tên từ CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) thành CTCP Chứng khoán LPS. Tên viết tắt cũng được thay đổi thành LPS Securities.

Đáng chú ý, việc đổi tên diễn ra chỉ vài ngày sau khi cổ phiếu LPS chính thức giao dịch trên HoSE.

Việc thay đổi tên giúp tên doanh nghiệp đồng bộ hơn với mã chứng khoán LPS đang được giao dịch trên sàn.