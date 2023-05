Một công ty chứng khoán có vốn điều lệ nghìn tỷ sẽ lên sàn vào cuối tháng 5

Theo thông báo mới nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 30/5 tới đây sẽ là ngày giao dịch đầu tiên của hơn 101 triệu cổ phiếu CTCP Chứng khoán An Bình (mã: ABW) trên sàn UPCoM. Giá tham chiếu phiên giao dịch đầu phiên là 15.900 đồng/cp, tương ứng vốn hóa thị trường của công ty đạt hơn 1.600 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Chứng khoán An Bình được thành lập năm 2006, trong nhóm những công ty chứng khoán đời đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Sau 4 lần tăng vốn, tới cuối năm 2022, vốn điều lệ công ty ghi nhận mức 1.011,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/1/2023, cơ cấu cổ đông của Chứng khoán An Bình ghi nhận 5 cổ đông lớn, trong đó Tập đoàn Geleximco – CTCP nắm gần 464 triệu cổ phần, tỷ lệ 45,86%.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2023, Chứng khoán An Bình đạt doanh thu hoạt động hơn 62 tỷ đồng, giảm 32% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do sụt giảm doanh thu mảng cho vay. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm 68%. Theo văn bản giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh, ABS cho biết nguyên nhân do thị trường trong giai đoạn xấu dẫn đến chi phí môi giới giảm. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính rà soát, thắt chặt việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp dẫn đến chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán giảm theo.

Tại thời điểm 31/1/2023, tổng tài sản của công ty chứng khoán này đạt 1.929 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng ghi nhận hơn 314 tỷ đồng.