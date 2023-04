Một công ty chứng khoán có vốn điều lệ trên nghìn tỷ đồng rút hồ sơ niêm yết HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa thông báo đã nhận được công văn của CTCP Chứng khoán Phú Hưng (mã: PHS) về việc xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Lý do xin rút hồ sơ Chứng khoán Phú Hưng đưa ra là do tình hình thị trường chứng khoán chưa thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu và lợi ích của cổ đông. Sau khi tình hình thuận lợi hơn, PHS sẽ tiến hành các bước theo quy định của pháp luật nếu tiếp tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu.

Như vậy, HoSE sẽ ngừng việc xem xét hồ sơ niêm yết của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng. Trường hợp công ty nộp lại hồ sơ, HoSE thực hiện xem xét hồ sơ lại từ đầu.

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023 sắp tới, HĐQT PHS đánh giá rằng năm 2022 chưa phải thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cũng như kế hoạch niêm yết cổ phiếu PHS lên HoSE. HĐQT đề xuất hủy hồ sơ niêm yết cổ phiếu lên HoSE, sau đó HĐQT sẽ đánh giá lại khi điều kiện thị trường được cải thiện.

Trước đó, ngày 8/11/2022 HoSE đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết 150 triệu cổ phiếu PHS của CTCP Chứng khoán Phú Hưng, tương ứng vốn điều lệ hơn 1.500 tỷ đồng.

Chứng khoán Phú Hưng tiền thân là CTCP Chứng khoán Âu Lạc, thành lập tháng 12/2006 với vốn điều lệ ban đầu hơn 22 tỷ đồng. Đến năm 2009, công ty mới đổi tên thành Chứng khoán Phú Hưng. Năm 2016, công ty hoàn thành hợp nhất với Chứng khoán An Thành (ATSC) và vẫn lấy tên là Chứng khoán Phú Hưng, vốn điều lệ lúc này là 202,5 tỷ đồng. Công ty cũng tiến hành tăng vốn nhanh chóng, từ hơn 202 tỷ đồng ngày sáp nhập năm 2016 đã tăng lên trên 1.500 tỷ đồng như hiện nay.

Về tình hình kinh doanh 2022, tổng doanh thu PHS đạt hơn 594 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2021; song lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh 57% so với cùng kỳ, đạt 60 tỷ đồng. Sang năm 2023, PHS lên mục tiêu tổng doanh thu đạt 788 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 116 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 93% so với thực hiện 2022.

Hiện, cổ phiếu PHS đang giao dịch trên sàn UPCoM. Kết phiên 5/4, PHS dừng ở mức 13.200 đồng/cp.