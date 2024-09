Một công ty đầu tư tài chính muốn mua hơn 20 triệu cổ phiếu VFS

Trong thông báo mới nhất, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hòa An đã đăng ký mua 20,5 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (mã VFS). Giao dịch dự kiến diễn ra từ 16/9 đến 15/10/2024. Trước giao dịch, Đầu tư Tài chính Hòa An không nắm bất kỳ cổ phần nào tại VFS.

Đầu tư Tài chính Hòa An là tổ chức liên quan tới Chủ tịch HĐQT VFS Nghiêm Phương Nhi. Bà Nghiêm Phương Nhi vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VFS hồi tháng 4 năm nay. Tại Đầu tư Tài chính Hòa An, bà Nhi cũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra, bà Nhi còn là Chủ tịch HĐQT Amber Capital.

Nếu thành công mua vào toàn bộ lượng đăng ký, Đầu tư Tài chính Hòa An sẽ nắm hơn 17% vốn tại VFS, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất tại Chứng khoán Nhất Việt. Tạm tính theo thị giá trên sàn, số tiền cần chi ra vào khoảng 267 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu VFS trong vòng 1 năm trở lại đây

Hiện Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Trần Anh Thắng là cổ đông lớn nhất tại VFS với việc nắm hơn 15,6 triệu cổ phần, tỷ lệ 13,01%. Hai cổ đông lớn khác là Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (mã EVF) – nắm 12 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10%) và CTCP Amber Capital Holdings – nắm 8,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,33%).

Về tình hình kinh doanh, doanh thu hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 113 tỷ, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do lãi từ tài sản FVTPL sụt mạnh trong khi lãi từ cho vay và phải thu cùng doanh thu môi giới cải thiện. Kết quả, LNST 6 tháng đạt hơn 57 tỷ, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Bước sang năm 2024, VFS lên mục tiêu doanh thu 282 tỷ đồng, tăng 15% và lợi nhuận sau thuế 124 tỷ đồng, tăng 45%. Như vậy sau nửa đầu năm công ty đã hoàn thành 46% kế hoạch lãi cả năm.