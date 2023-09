Một công ty đường báo lãi tăng 74% trong 8 tháng, gần bằng cả năm trước, giá cổ phiếu tăng 45% kể từ đầu năm

Theo báo cáo mới đây của SSI Research, CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNS) cho biết lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng, tăng lần lượt 26% và 74% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 87% chỉ tiêu doanh thu và vượt 25% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Con số lợi nhuận trong 8 tháng của công ty này cũng đã gần bằng cả năm 2022.



Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 5.298 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.154 tỷ đồng. Như vậy, tính riêng tháng 7 và 8, doanh thu thuần của Đường Quảng Ngãi đạt 1.918 tỷ đồng và lãi trước thuế 346 tỷ đồng. SSI Research lưu ý lợi nhuận trước thuế trung bình trong tháng 7 và tháng 8 thấp hơn 30% so với kết quả theo tháng trong quý 2/2023.

Trong 8 tháng đầu năm, mảng đường là động lực tăng trưởng lợi nhuận chính cho Đường Quảng Ngãi với doanh thu thuần đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 670 tỷ đồng, tăng 335%.



Sản lượng đường tiêu thụ ước tính đạt 160.000 tấn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Tháng 9/2023, giá đường trong nước tăng lên mức 22.300 đồng/kg (tăng 13% so với cùng kỳ và tăng 23% so với đầu năm). Đối với thị trường thế giới, sau khi Ấn Độ xem xét cấm xuất khẩu đường, giá đường thế giới đã tăng trở lại mức đỉnh 10 năm, đạt 0,27 USD/lbs.



Tuy nhiên, mảng sữa đậu nành hoạt động kém khả quan đã kéo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đi xuống. Doanh thu thuần của mảng sữa đậu nành trong 8 tháng đầu năm đạt 2.800 tỷ đồng và lãi trước thuế 550 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và tăng 3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là, tiêu dùng yếu khiến mức tiêu thụ sữa đậu nành giảm 11% so với cùng kỳ về 162 triệu lít.



SSI Research nhận định, trong khi mảng đường vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh, mảng sữa đậu nành ghi nhận kết quả kém khả quan hơn cùng với chi phí bán hàng tăng cao có thể kéo lùi mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2023 của công ty so với quý trước đó.



Đối với mảng sữa đậu nành, sản lượng tiêu thụ được dự báo sẽ đi ngang trong năm 2024 so với năm 2023 do nhu cầu trong nước yếu.



Đối với mảng đường, sản lượng đường RS dự kiến đạt 180.000 tấn trong năm 2023, tăng 64% so với cùng kỳ và sẽ tăng lên 230.000 tấn trong năm 2024. SSI Research giả định sản lượng tiêu thụ đường RE đạt 40.000 tấn trong năm 2023 và 2024, trong khi giá bán trung bình của đường RS và RE ước tính tăng 11% trong năm 2023. Đơn vị phân tích này dự đoán giá đường sẽ giảm 3% so với cùng kỳ vào năm 2024.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/9, cổ phiếu QNS đạt mức giá 52.100 đồng/cp, tăng 14% sau một tháng và tăng gần 45% kể từ đầu năm.