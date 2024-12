CTCP May Thanh Trì (mã TTG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc giảm tỷ lệ vốn góp vào công ty con là CTCP May Thanh Trì TTG từ 60% xuống 49%.

TTG cho biết đang gặp một số khó khăn về dòng tiền, chưa kể chi thưởng Tết cho CBCNV dịp cuối năm nên nguồn lực hạn chế, dẫn đến chưa thể hoàn thành góp đủ vốn theo cam kết ban đầu 5,94 tỷ đồng.

Việc giảm vốn để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về vốn góp trong công ty cổ phần và tránh vi phạm cam kết. Điều này phù hợp với thực trạng hiện tại của công ty và không ảnh hưởng đến vai trò của TTG với tư cách cổ đông lớn.

May Thanh Trì TTG là công ty thứ 2 được TTG thành lập trong năm nay. Trước đó, TTG đã thành lập công ty con khác là CTCP May Thanh Trì Phú Thọ có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, TTG đã quyết định rút vốn chỉ sau vài tháng với lý do thấy chiến lược phát triển công ty con này không còn phù hợp.

Trong một diễn biến khác, TTG mới đây đã chào bán riêng lẻ thành công 1,4 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Số tiền huy động được 14 tỷ đồng dùng để thanh toán một số khoản nợ, bao gồm tiền lương cho CBCNV trong quý 3 và tiền bảo hiểm xã hội. Sau đợt phát hành, một số lãnh đạo công ty đã trở thành cổ đông lớn. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

TTG tiền thân là Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì được thành lập từ năm 1992 tại Hà Nội, trước khi được cổ phần hóa năm 2008. Thời kỳ đỉnh cao, công ty từng có gần 1.800 lao động vào năm 2003. Tuy nhiên, con số này đã giảm còn khoảng 188 người cuối năm 2023.

TTG không công bố thông tin BCTC hàng quý. Theo BCTC kiểm toán năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu đạt 33,4 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,8 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với mức lỗ gần 1,6 tỷ năm 2022.

Trước khi có lãi trở lại trong năm qua, TTG đã lỗ 3 năm liên tiếp giai đoạn 2020-2022 với số lỗ giảm dần. Tính đến cuối năm 2023, công ty vẫn còn lỗ luỹ kế 15,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn khoảng 5,8 tỷ trong khi vốn điều lệ ở mức 20 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của TTG ở mức 12,2 tỷ đồng, tăng 37% sau một năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn (5,4 tỷ đồng) và đầu tư vào liên doanh, liên kết (4 tỷ đồng). Công ty vay nợ gần 1,3 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn trong khi tiền mặt chỉ còn chưa đến 1 tỷ đồng.