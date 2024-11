Một công ty mất 99% giá trị vì ChatGPT

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết hầu hết các công ty đang phải đối phó với một thế giới thay đổi nhanh chóng vì trí thông minh nhân tạo (AI). Thậm chí có những công ty như Chegg đã mất đến 99% giá trị vì sự ra đời của ChatGPT.

Trong suốt nhiều năm, Chegg là công ty giáo dục trực tuyến chuyên cung cấp nguồn thông tin hữu ích cho những sinh viên muốn được trợ giúp làm bài tập về nhà hoặc một công cụ tiềm năng để chống đạo văn. Sự chuyển đổi sang học trực tuyến trong thời kỳ đại dịch đã khiến số lượng đăng ký và giá cổ phiếu của công ty tăng lên mức cao kỷ lục.

Thế rồi ChatGPT xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ.

Đột nhiên sinh viên có một giải pháp thay thế miễn phí cho các câu trả lời mà Chegg đã dành nhiều năm để phát triển. Giờ đây thay vì "Chegging" giải pháp làm luận văn thì các sinh viên bắt đầu hủy đăng ký Chegg để vào ChatGPT tìm câu trả lời.

Vậy là kể từ khi sản phẩm của nhà OpenAI ra mắt, Chegg đã mất hơn nửa triệu người đăng ký gói sản phẩm có giá 19,95 USD/tháng. Đây là gói dịch vụ bao gồm các câu trả lời được viết sẵn cho các câu hỏi trong sách giáo khoa và sự trợ giúp theo yêu cầu từ các chuyên gia viết luận văn.

Hậu quả là cổ phiếu của Chegg mất đến 99% giá trị so với đầu năm 2021, bốc hơi 14,5 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Thậm chí các chủ nợ còn lo ngại rằng Chegg không kiếm đủ tiền để trả các khoản trái phiếu đáo hạn.

Vật lộn

Mặc dù Chegg đã xây dựng các sản phẩm AI của riêng mình nhưng công ty vẫn đang phải vật lộn để thuyết phục khách hàng và nhà đầu tư rằng doanh nghiệp vẫn có giá trị trong một thị trường bị ChatGPT đảo lộn.

"Miễn phí, tức thời và không phải lo lắng về quá nhiều vấn đề" là những ưu thế mà sinh viên MBA Jonah Tang tại Đại học Point Loma Nazarene ở San Diego cho biết khi sử dụng ChatGPT để hỗ trợ làm bài tập về nhà so với Chegg.

Một cuộc khảo sát sinh viên đại học do ngân hàng đầu tư Needham thực hiện cho thấy chỉ 30% sinh viên có ý định sử dụng Chegg trong học kỳ này, giảm so với mức 38% vào mùa xuân năm 2024. Trái lại, có khoảng 62% sinh viên có kế hoạch sử dụng ChatGPT, tăng so với mức 43% cùng kỳ.

"Tôi lo ngại sự sụt giảm doanh thu của Chegg không mang tính tạm thời mà thiên về sự sụp đổ về cấu trúc kinh doanh hơn", nhà phân tích Ryan MacDonald của Needham cho biết.

Giám đốc điều hành Dan Rosensweig của Chegg trong hơn một thập kỷ đã phải từ chức vào tháng 6/2024 sau khi cổ phiếu lao dốc.

Vị CEO mới là Nathan Schultz vừa mới lên nắm quyền đã sa thải 441 nhân viên, tương đương ¼ lao động của Chegg.

Ngoài ra, ông Schultz còn vạch ra kế hoạch đa dạng hóa kinh doanh thay vì phụ thuộc vào mảng làm hộ bài tập cho sinh viên như trước đây.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois tại Urbana-Champaign đã tiến hành một nghiên cứu và phát hiện ra rằng những "trung tâm đạo văn" cho các bài tiểu luận như Chegg giờ đây bị thay thế bởi ChatGPT. Sinh viên hiện chỉ cần đặt câu hỏi và chatbot này sẽ tự động đưa ra giải pháp thay vì phải trả tiền hàng tháng trên Chegg.

Coi thường ChatGPT

Khởi điểm của Chegg vốn chỉ là một bảng tin trực tuyến cho sinh viên Đại học Tiểu bang Iowa với ghép từ của "Gà" (Chicken) và "Trứng" (Egg).

Ban đầu Chegg phát triển thành một công ty cho thuê sách giáo khoa vào những năm 2000 và bắt đầu cung cấp các hướng dẫn học tập trực tuyến do con người tạo ra vào những năm 2010.

Thế rồi Cựu CEO Rosensweig tiếp quản Chegg vào năm 2010 và bắt đầu hướng đến mảng dịch vụ làm bài tập về nhà online, đồng thời phát triển các chương trình hướng dẫn tài chính trực tuyến cho sinh viên.

Sau quãng thời gian thành công ngắn ngủi hậu đại dịch, các nhân viên của Chegg đã đề nghị phát triển công cụ AI để tự động hóa các câu hỏi bài tập về nhà và luận văn của khách hàng sinh viên nhưng lãnh đạo của Chegg từ chối.

Ngay cả khi ChatGPT xuất hiện, ban lãnh đạo Chegg cũng cho rằng đây không phải mối đe dọa vì chatbot này thường cho những câu trả lời không chính xác và còn nhiều lỗi.

Thế nhưng chỉ trong vài tháng, khi ngày càng nhiều khách hàng sinh viên chuyển sang ChatGPT như một công cụ hỗ trợ học tập thì Chegg mới nhận ra sai lầm của mình, tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn.

Cuối cùng CEO thời đó là Rosensweig đã phải "muối mặt" đi gặp giám đốc điều hành Sam Altman của OpenAI đề nghị hợp tác dù trước đó coi thường ChatGPT.

Kết quả của cuộc gặp này là một dịch vụ AI có tên Cheggmate, chuyên sử dụng kho lưu trữ hàng triệu câu trả lời của Chegg và GPT-4 để trả lời ngay lập tức các câu hỏi của sinh viên.

Trớ trêu thay khi Cheggmate được vận hành, cổ phiếu công ty lại giảm 48% trong một phiên vì nhà đầu tư nhận ra rằng kỷ nguyên AI bắt đầu dần thay thế được Chegg và mô hình kinh doanh thành công trước đây đã sụp đổ.

Sau khi tân CEO Schultz lên nắm quyền, ông quyết định từ bỏ Cheggmate và chuyển hướng đa dạng hóa sản phẩm. Với Schultz, Cheggmate chẳng khác nào một sự thừa nhận thất bại của Chegg trước ChatGPT.

Doanh thu của Chegg đã giảm 11% trong quý II/2024 so với cùng kỳ năm trước, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2017. Các nhà phân tích Phố Wall dự báo doanh số quý III/2024 sắp được công bố của Chegg sẽ giảm 15%.

*Nguồn: WSJ