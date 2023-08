Một công ty "nhà" Đất Xanh (DXG) bất ngờ báo lãi gấp 69 lần so với cùng kỳ

CTCP Hội An Invest vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm. Tại thời điểm 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Hội An Invest đạt 2.736 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 0,39, tương đương 1.067 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu của Hội An Invest đạt 958 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Hội An Invest đạt gần 234 tỷ đồng, tăng gấp 68,8 lần so với con số 3,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng tăng từ 0,14% ở cùng kỳ lên mức 8,54%.

Theo thông tin trên chuyên trang trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Hội An Invest hiện có 3 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 950 tỷ đồng. Cả ba lô trái phiếu này đều được phát hành vào cuối tháng 4/2022, trong đó, một lô sẽ đáo hạn vào tháng 4/2024, một lô sẽ đáo hạn vào tháng 4/2025 và lô còn lại sẽ đáo hạn vào tháng 10/2025.

Đồng thời, doanh nghiệp này cũng có hai lô trái phiếu khác với tổng giá trị 566,5 tỷ đồng và đã đáo hạn vào tháng 1, tháng 4 đầu năm nay. Về lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội An Invest đã thanh toán đúng hạn gốc, lãi các lô trái phiếu trên như kế hoạch.

Tiền thân của Hội An Invest là Công ty TNHH MTV Đất Xanh Hội An thành lập năm 2017. Đến tháng 9/2020, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình và đổi tên từ Công ty TNHH MTV Đất Xanh Hội An sang CTCP Hội An Invest.

Đồng thời, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) sở hữu trực tiếp 99,99% vốn tại Hội An Invest, tuy nhiên đến tháng 6/2021 đã chuyển nhượng hết số cổ phần tại Hội An Invest cho CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, qua đó gián tiếp sở hữu Hội An Invest thông qua Bất động sản Hà An. Về bất động sản Hà An, đơn vị này là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh và liên tục được DXG rót vốn

Tại báo cáo tài chính hợp nhất của DXG ghi nhận, tính đến ngày 30/6/2023, Hội An Invest là công ty con với tỷ lệ biểu quyết 100%.