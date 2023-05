Một công ty sợi "lấn sân" làm bất động sản: Tham vọng đứng số 1 Thái Bình, nhập cuộc làm NOXH và gom 200ha đất công nghiệp

Mới đây, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) Ninh An, huyện Kiến Xương.

CCN Ninh An nằm trên địa bàn hai xã Vũ Ninh và Vũ An, huyện Kiến Xương có quy mô diện tích 74 ha. Đây là CCN được quy hoạch nhằm chủ yếu tiếp nhận các dự án thuộc đối tượng di dời phục vụ phát triển đô thị ven sông Trà Lý, thành phố Thái Bình.

Công ty Cổ phần Sợi EFFEL đề xuất được là nhà đầu tư hạ tầng. Dự án có tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN gần 680 tỷ đồng. Hiện nay, nhà đầu tư đã có phương án tài chính, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quản lý, bảo vệ môi trường cho CCN. Tiến độ thực hiện các bước thủ tục đầu tư hoàn thành và đưa CCN vào khai thác từ năm 2025.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty Cổ phần Sợi EFFEL báo cáo kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Ninh An; Sở Công Thương nhận xét về năng lực nhà đầu tư. Các thành viên Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN đã thảo luận làm rõ tính khả thi của dự án, công tác giải phóng mặt bằng, lộ trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phương án xây dựng hạ tầng giao thông và đánh giá năng lực đầu tư, quản lý, khai thác của doanh nghiệp... Các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu chấm điểm cho nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Sợi EFFEL đủ điều kiện được lựa chọn là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Ninh An.

Theo tìm hiểu, EIFFEL được thành lập vào năm tháng 6/2015, có trụ sở tại Đông Hưng, Thái Bình. Ban đầu, công ty có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, được góp vốn bởi 12 cổ đông sáng lập. Tính đến 31/12/2022, EIFFEL có vốn điều lệ 175 tỷ đồng, trong đó CTCP Damsan (mã chứng khoán: ADS) nắm giữ 80% tỷ lệ sở hữu.

Theo báo cáo thường niên năm 2022 của Damsan, trong năm 2022 lợi nhuận sau thuế của EIFFEL là gần 52 tỷ đồng.

EFFEL được biết đến là nhà đầu tư một số CCN ở Tiền Hải, Thái Bình, CCN An Ninh 1 (50 ha); CCN An Ninh 2 (25 ha); CCN An Ninh 3 (75 ha) hay CCN Vũ Ninh (37 ha).

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Damsan, lãnh đạo công ty này cho biết doanh nghiệp có kế hoạch phát hành 15 triệu cổ phiếu để mua thêm cổ phần và bổ sung vốn tại 2 công ty để triển khai các dự án, trong đó có EIFFEL. Cụ thể, hoàn tất việc bổ sung tăng tỷ lệ sở hữu vốn thì phần vốn góp của Damsan tại EIFFEL là 220 tỷ đồng.

Về Damsan, doanh nghiệp này xuất phát điểm sản xuất sợi, hiện đang chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản, gồm bất động sản nhà ở và bất động sản công nghiệp, với các dự án ở Thái Bình và trên toàn quốc.

Năm 2023, Damsan tham vọng là doanh nghiệp bất động sản số 1 ở Thái Bình ở lĩnh vực bất động sản đô thị. Ở lĩnh vực nhà ở xã hội, công ty triển khai xây dựng tòa nhà ở xã hội KĐT Phú Xuân, hiện đã hoàn thiện hồ sơ, dự kiến triển khai xây dựng trong quý 4/2023. Dự kiến 2023-2025 hoàn thiện đồng thời mở rộng triển khai dự án nhà ở xã hội tại các tỉnh lân cận Nam Định và Hưng Yên.

Về bất động sản công nghiệp, trong năm nay, doanh nghiệp phát triển quỹ đất công nghiệp từ 50ha lên 200 ha. Đến năm 2025, con số này sẽ là 600 ha, không chỉ ở Thái Bình mà còn ở các tỉnh lân cận. Hiện, Damsa đầu tư CCN An Ninh mở rộng 25ha, CCN Vũ Ninh mở rộng 34ha và CCN Linh An 75ha.

Ngoài ra, Damsan còn đang tham gia dự án BOT đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ TP Thái Bình đi Cầu Nghìn (hơn 21 km, gần 2.600 tỷ đồng).