Một công ty tài chính có lợi nhuận quý III ấn tượng

Theo Báo cáo tài chính công bố, EVNFinance đạt lợi nhuận trước thuế quý III hơn 537 tỷ đồng, đạt gần 92% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 585 tỷ đồng. Như vậy trong quý IV, khả năng EVNFinance sẽ sớm hoàn thành hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh với nhiều con số tích cực

Điểm sáng ấn tượng phải kể đến thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự lũy kế 9 tháng năm nay là 3.265,7 tỷ đồng (tăng 392,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước), trong khi đó, chi phí lãi và các chi phí tương tự 9 tháng năm nay đã giảm mạnh, chỉ còn 2.113 tỷ đồng (giảm 355 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước), từ đó đã đóng góp thu nhập lãi thuần quý III/2024 là 1.152 tỷ đồng, tăng 748 tỷ đồng so với quý III/2023. Khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và lợi nhuận trước thuế quý III/2024 đã đạt tương ứng là 1.070 tỷ đồng và 537 tỷ đồng, tăng tương ứng 68% và 58% so với cùng kỳ năm trước.

Bóc tách tiếp kết quả kinh doanh của quý III/2024, khoản lãi thuần hơn 10 tỷ đồng từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, trong khi không có số dư tại các năm trước. Một điểm sáng khác tại thuyết minh số 28, lãi thuần từ các hoạt động khác, hoạt động thu từ các khoản nợ đã xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro, đạt 36,5 tỷ đồng (so với 5,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước). Chi phí hoạt động tiếp tục tối ưu, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, điều này cho thấy, EVNFinance đã đạt hiệu quả trong việc quản trị điều hành.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngoại hối vẫn chưa có lãi, khi tiếp tục lỗ 43,3 tỷ đồng trong 9 tháng năm nay (9 tháng năm 2023 lỗ 69 tỷ đồng) và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 43,6 tỷ đồng so với lãi 325,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Về tình hình tại bảng cân đối kế toán

Để có những kết quả kinh doanh tích cực nêu trên, bắt nguồn từ việc tăng vốn điều lệ của EVNFinance hoàn thành vào cuối năm 2023, sử dụng chính phần thặng dư vốn và nguồn vốn chủ sở hữu để tự nâng cao năng lực tài chính. Đồng thời, trên cơ sở nền tảng trong kỳ 6 tháng đầu năm về huy động vốn và cân đối nguồn vốn, trong 9 tháng 2024, EVNFinance tiếp tục đẩy mạnh nguồn vốn thị trường 1 – là nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế (tại thuyết minh số 16), đạt 4.480 tỷ đồng, tăng 49% so với thời điểm 31/12/2023. Về huy động vốn trên tất cả các kênh, EVNFinance ghi nhận mức tăng trưởng 5%, với số dư huy động vốn đạt 41.220 tỷ đồng tại 30/09/2024.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ EVNFinance, trong quý III, EVNFinance đã thực hiện giảm lãi suất cho vay khách hàng, hỗ trợ đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước biến động và thiên tai. Trong cơ cấu tổng tài sản, hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất 75%. Đây cũng là hạng mục đóng góp lợi nhuận chính cho EVNFinance.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản của EVNFinance đạt 51.448 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch năm.

Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của EVNFinance tại 30/9/2024, bao gồm lợi nhuận các năm trước để lại và lợi nhuận 09 tháng đầu năm 2024, là hơn 1.000 tỷ đồng. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8% và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận hồ sơ trả cổ tức, dự kiến trong quý IV/2024, EVNFinance sẽ sử dụng lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước để lại để trả cổ tức cho các cổ đông, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

Phiên giao dịch ngày 21/10/2024, giá cổ phiếu EVF đóng cửa ở mức 10.600 đồng/cổ phiếu.