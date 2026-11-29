Một sân khấu được thiết kế với 2 tầng biểu diễn, những khối hình học kết hợp cùng nhiều lớp màn hình LED và hệ thống đường ánh sáng, ở chính giữa là hình ảnh một “cổng không gian” được cách điệu từ logo của đại học. Đó là những gì xuất hiện tại Quảng trường Sự kiện A9-A10, Đại học Phenikaa (Hà Nội), vào tối 28/11.

Đây là không gian tổ chức Đại nhạc hội chào tân sinh viên K20 với chủ đề “THE NEXT MAKERS – Thế hệ kiến tạo mới”. Bên cạnh sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như RHYDER, Orange, Minh Tốc & Lam..., một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là lời nhắn nhủ với 4 chữ “Dám” được đích thân Giám đốc Đại học Phenikaa gửi tới thế hệ sinh viên mới.

Sân khấu 2 tầng với “cổng không gian” đặc biệt

Một trong những điểm đặc biệt của đại nhạc hội năm nay là sự đầu tư đồng bộ từ ý tưởng chủ đạo, hệ thống nhận diện đến thiết kế sân khấu và công nghệ trình diễn.

Lấy cảm hứng từ công nghệ và tương lai, ban tổ chức tái hiện một không gian mang đậm màu sắc số hóa, với điểm nhấn là vòng tròn được phát triển từ logo Phenikaa, cách điệu thành một “cổng không gian”, tượng trưng cho con đường dẫn tới tri thức và tương lai.

Từ khu vực trung tâm, các cấu trúc hình học, màn hình LED và hệ thống đường ánh sáng mở rộng dần về hai cánh sân khấu, tạo cảm giác như một hệ thống đang được kích hoạt, kết nối và không ngừng phát triển.

Đặc biệt, thay vì chỉ sử dụng một mặt bằng biểu diễn, ban tổ chức thiết kế sân khấu với 2 tầng, vừa mở rộng không gian dành cho nghệ sĩ, vừa tạo chiều sâu thị giác và mang đến nhiều khả năng sáng tạo trong quá trình dàn dựng các tiết mục.

Ý tưởng thiết kế này cũng được thể hiện trong nghi thức khai mạc với sự tham gia của Ban Giám đốc Đại học Phenikaa. Hình ảnh những dòng năng lượng ánh sáng hội tụ, tượng trưng cho tri thức, công nghệ, sáng tạo và khát vọng, đánh dấu sự khởi đầu hành trình của thế hệ sinh viên K20.

Giám đốc đại học gửi lời nhắn với 4 chữ “Dám”

Nếu sân khấu và công nghệ trình diễn là những yếu tố tạo nên sức hút về mặt thị giác, lời phát biểu của người đứng đầu Đại học Phenikaa lại mang đến một thông điệp khác dành cho các bạn trẻ.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Lê Anh Sơn – Giám đốc Đại học Phenikaa cho rằng đại học không chỉ là nơi để học kiến thức, chuẩn bị cho một nghề nghiệp, mà còn là nơi để sinh viên khám phá bản thân, vượt qua giới hạn và tạo ra những giá trị có ý nghĩa cho xã hội.

Từ đó, ông gửi tới thế hệ tân sinh viên K20 lời nhắn nhủ: “Dám ước mơ – Dám khác biệt – Dám hành động – Dám vượt qua giới hạn của chính mình”.

“Đừng ngại khó khăn, đừng sợ thất bại. Bởi tuổi trẻ không phải là lúc để lựa chọn sự an toàn, mà là lúc để khám phá, trải nghiệm và chinh phục những điều tưởng chừng không thể”, PGS.TS Lê Anh Sơn chia sẻ.

Giám đốc Đại học Phenikaa cũng khẳng định, trên hành trình ấy, đại học và các thầy cô sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để sinh viên phát huy tài năng, nuôi dưỡng đam mê và hiện thực hóa những ý tưởng của mình.

PGS.TS Lê Anh Sơn – Giám đốc Đại học Phenikaa phát biểu

Thông điệp này gắn liền với định hướng mà Đại học Phenikaa theo đuổi. Theo đại diện đại học, năm 2026 đánh dấu một chương mới trong hành trình phát triển của Phenikaa với thông điệp chủ đạo “University of Innovation Maker – Đại học của Nhà Kiến tạo”.

Theo đó, điều mà đại học hướng tới không chỉ là người học biết gì, mà quan trọng hơn là họ có thể làm được gì và tạo ra những giá trị nào từ chính tri thức của mình.

Đêm nhạc 3 chương, sinh viên không chỉ là khán giả

Tinh thần kiến tạo cũng được thể hiện ngay trong cách tổ chức đại nhạc hội. Thay vì đơn thuần sắp xếp các tiết mục của nghệ sĩ nối tiếp nhau, THE NEXT MAKERS được xây dựng như một câu chuyện nghệ thuật gồm 3 chương: Dám bắt đầu, Biến ý tưởng thành hiện thực và Kiến tạo tương lai.

Nếu những phần trình diễn của 14 Casper & Bon Nghiêm, Minh Tốc & Lam mở đầu câu chuyện về sự tự tin và tinh thần dám thử sức, thì sự xuất hiện của It’s CHARLES, Orange tiếp nối thông điệp về việc kiên trì theo đuổi đam mê. Chương trình đi đến cao trào với RHYDER, DJ KAIZ và MC HYPE HAZEL, khép lại hành trình bằng thông điệp về một thế hệ trẻ chủ động tạo dựng tương lai.

Đáng chú ý, sinh viên Phenikaa không chỉ đứng dưới sân khấu thưởng thức âm nhạc mà còn trực tiếp tham gia hoạt cảnh mở màn. Ban nhạc sinh viên của đại học cũng có màn kết hợp với Minh Tốc & Lam, mang đến cơ hội để các bạn trẻ thể hiện tài năng trên cùng sân khấu với nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Cũng trong đêm hội, Đại học Phenikaa vinh danh 4 gương mặt xuất sắc trong kỳ tuyển sinh năm 2026, gồm thủ khoa Phạm Minh Đức và 3 á khoa Ngô Yến Nhi, Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Đình Đức. Trong đó, Nguyễn Viết Trung và Nguyễn Đình Đức đồng thời là hai sinh viên giành Học bổng Chủ tịch Đại học Phenikaa năm 2026.

Từ những sinh viên có thành tích học tập nổi bật đến những bạn trẻ tự tin thể hiện tài năng nghệ thuật, mỗi người đều có cách riêng để bắt đầu hành trình khám phá bản thân tại môi trường đại học.

Và đó cũng là kỳ vọng được PGS.TS Lê Anh Sơn gửi gắm tới thế hệ K20: “Hôm nay, Phenikaa tự hào chào đón các em. Ngày mai, thầy tin rằng chính các em sẽ làm nên niềm tự hào của Phenikaa!”.