Một địa phương giáp Hà Nội quy hoạch khu công nghiệp, đô thị rộng gần 1.000 ha

Theo UBND xã Thành Công, mới đây, UBND xã đã phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan đối với hồ sơ Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Thành Công.

Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Thành Công có quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch 997,52 ha. Trong đó, phần diện tích thuộc xã Thành Công là 914,37 ha, chiếm 91,66%.

Với quy mô này, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Thành Công được xác định có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển lâu dài của địa phương.

Việc hình thành không gian phát triển đồng bộ giữa sản xuất công nghiệp, đô thị và dịch vụ được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và mở rộng cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân.

UBND xã Thành Công cho biết, việc triển khai quy hoạch là nội dung quan trọng, có tác động lâu dài đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân trên địa bàn. Do đó, xã sẽ phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn tổ chức thông tin, tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân theo hướng dân chủ, công khai, đúng quy định và phù hợp với thực tế từng địa bàn dân cư

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng không chỉ mở rộng không gian kinh tế mà còn tạo tiền đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển các dịch vụ phục vụ người lao động và dân cư, tăng cường kết nối hạ tầng và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng địa phương theo hướng năng động, hiện đại và bền vững.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh hiện có 19 KCN với tổng diện tích quy hoạch trên 6.400 ha, trong đó 13 KCN đã được thành lập.

Hiện 6 KCN đã đi vào hoạt động ổn định, trong khi 7 KCN đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng và thu hút nhà đầu tư phát triển hạ tầng. Tỉnh Thái Nguyên xác định việc phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật là yếu tố quan trọng để thu hút các dự án thứ cấp và nâng cao tỷ lệ lấp đầy các KCN.