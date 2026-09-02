Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà dưới 15 m²/người có được mua nhà ở xã hội?

| | Bất động sản

Ông Nguyễn Tiến Dự (Hà Nội) hỏi, quy định về diện tích nhà ở bình quân dưới 15 m² sàn/người tại Luật Nhà ở áp dụng cho những nhóm đối tượng nào được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội?

Hộ gia đình, cá nhân thông thường (không thuộc lực lượng vũ trang) khi có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân thấp hơn 15 m²/người thì có được xét là đủ điều kiện về nhà ở để mua nhà ở xã hội hay không?

Theo phản ánh của ông Dự, hiện nay, người dân thuộc diện hộ gia đình bình thường có nhà ở chật hẹp (dưới 15 m²/người) gặp khó khăn khi xin xác nhận điều kiện này.

Ông hỏi, cơ quan nào (UBND cấp xã/phường nơi có nhà, hay cơ quan quản lý đất đai/nhà ở) có thẩm quyền kiểm tra, xác định và ký xác nhận vào biểu mẫu chứng minh điều kiện diện tích nhà ở chật hẹp cho người dân thông thường?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023 quy định:

"Điều 78. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

1. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 76 của Luật này mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Điều kiện về nhà ở: đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 76 của Luật này để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu; trường hợp thuộc đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 45 của Luật này thì phải không đang ở nhà ở công vụ. Chính phủ quy định chi tiết điểm này;".

Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội:

"Điều 29. Điều kiện về nhà ở

2. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Nhà ở có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15 m2 sàn/người. Diện tích nhà ở bình quân đầu người quy định tại khoản này được xác định trên cơ sở bao gồm: người đứng đơn, vợ (chồng) của người đó, cha, mẹ (nếu có) và các con của người đó (nếu có) đăng ký thường trú tại căn nhà đó.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận diện tích nhà ở bình quân đầu người, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc xác nhận đối với trường hợp quy định tại khoản này".

Tại Mẫu số 03. Giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội/nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (trường hợp có nhà ở nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15 m²) Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở, Mục số 9 footnote 12 đã liệt kê chi tiết các nhóm đối tượng để hướng dẫn công dân điền thông tin đúng với nhóm đối tượng của mình.

Đề nghị ông nghiên cứu nghiên cứu các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của mình để thực hiện.

Theo PV

Báo Chính Phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD chưa từng có của Việt Nam do Vingroup đầu tư: Sử dụng công nghệ điều khiển đang được dùng tại châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc, tự động hãm khẩn cấp

Siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD chưa từng có của Việt Nam do Vingroup đầu tư: Sử dụng công nghệ điều khiển đang được dùng tại châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc, tự động hãm khẩn cấp Nổi bật

Việt Nam có thể xuất hiện siêu tháp 99 tầng cao top đầu châu Á, là nơi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn đầu tư với tổng vốn hơn 1,8 tỷ USD

Việt Nam có thể xuất hiện siêu tháp 99 tầng cao top đầu châu Á, là nơi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn đầu tư với tổng vốn hơn 1,8 tỷ USD Nổi bật

Cảnh trái ngược ở cửa ngõ TP.HCM, cao tốc, bến phà trong ngày cuối nghỉ lễ 2/9

Cảnh trái ngược ở cửa ngõ TP.HCM, cao tốc, bến phà trong ngày cuối nghỉ lễ 2/9

20:52 , 02/09/2026
Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9

19:55 , 02/09/2026
5 lý do vì sao người xưa khuyên chớ trồng cây xương rồng trong nhà

5 lý do vì sao người xưa khuyên chớ trồng cây xương rồng trong nhà

17:48 , 02/09/2026
Lời khuyên cho các gia đình đã dùng bể nước ngầm trên 10 năm

Lời khuyên cho các gia đình đã dùng bể nước ngầm trên 10 năm

17:22 , 02/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên