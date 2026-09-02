Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9
Theo Viên Minh - Minh Đức/ VTC News |
02-09-2026 - 19:55 PM |
Bất động sản
Lượng phương tiện tăng cao trong chiều cuối kỳ nghỉ lễ khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, ô tô dàn hàng 5, người dân chật vật trở lại Thủ đô.
Dòng phương tiện ùn ứ kéo dài, khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.
Theo Viên Minh - Minh Đức/ VTC News
VTC News
Theo VTC News
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