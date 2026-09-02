Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9

| | Bất động sản

Lượng phương tiện tăng cao trong chiều cuối kỳ nghỉ lễ khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, ô tô dàn hàng 5, người dân chật vật trở lại Thủ đô.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 1.

Chiều 2/9, ngày cuối kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, dòng người từ các tỉnh, thành trở lại Hà Nội đông dần. Từ khoảng 14h, một số tuyến đường ở cửa ngõ Thủ đô bắt đầu ùn ứ, phương tiện di chuyển khó khăn.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 2.

Ghi nhận lúc 14h30 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lượng phương tiện hướng vào trung tâm Hà Nội tăng nhanh.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 3.

Dòng xe nối dài, di chuyển chậm theo hướng vào nội đô.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 4.

Từ khoảng 15h, tuyến đường hướng về Cổ Linh hướng về nội đô bắt đầu ùn ứ.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 5.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 6.

Dòng phương tiện ùn ứ kéo dài, khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 7.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 8.

Đường lên cầu Vĩnh Tuy, Cổ Linh, Đàm Quang Trung… lượng phương tiện tăng mạnh nối đuôi nhau thành hàng dài.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 9.

Trên đường Cổ Linh, phương tiện ùn kéo dài ở cả hai chiều, chủ yếu do lượng xe từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và vành đai 3 dồn về khu vực cầu Vĩnh Tuy.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 10.

Đường Vành đai 3 trên cao theo hướng vào trung tâm Hà Nội phương tiện nối đuôi nhau.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 11.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 12.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 13.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 14.

Tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, lượng hành khách từ các tỉnh, thành trở lại Hà Nội cũng tăng cao.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 15.

Sau những ngày vắng vẻ, chiều 2/9, khu vực bên trong và bên ngoài Bến xe Mỹ Đình đông đúc trở lại.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 16.

Hành khách mang theo nhiều hành lý, đồ đạc và quà quê sau những ngày nghỉ lễ.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 17.

Một số người tỏ ra mệt mỏi sau hành trình nhiều giờ trên ô tô. Nhiều em nhỏ theo bố mẹ trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 18.

Thời tiết Hà Nội chiều 2/9 nắng khá gay gắt. Sau quãng đường dài từ quê ra Hà Nội, nhiều hành khách tiếp tục phải di chuyển dưới trời nắng để về nơi ở.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 19.

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Đây là một trong những kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm 2026, chỉ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày.

Ô tô dàn hàng 5 trên đường, người dân chật vật trở lại Hà Nội chiều 2/9- Ảnh 20.

Sau dịp Quốc khánh, người dân còn 2 kỳ nghỉ là Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Tết Dương lịch 2027 trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo Viên Minh - Minh Đức/ VTC News

VTC News

Từ Khóa:
cao tốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD chưa từng có của Việt Nam do Vingroup đầu tư: Sử dụng công nghệ điều khiển đang được dùng tại châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc, tự động hãm khẩn cấp

Siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD chưa từng có của Việt Nam do Vingroup đầu tư: Sử dụng công nghệ điều khiển đang được dùng tại châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc, tự động hãm khẩn cấp Nổi bật

Việt Nam có thể xuất hiện siêu tháp 99 tầng cao top đầu châu Á, là nơi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn đầu tư với tổng vốn hơn 1,8 tỷ USD

Việt Nam có thể xuất hiện siêu tháp 99 tầng cao top đầu châu Á, là nơi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn đầu tư với tổng vốn hơn 1,8 tỷ USD Nổi bật

5 lý do vì sao người xưa khuyên chớ trồng cây xương rồng trong nhà

5 lý do vì sao người xưa khuyên chớ trồng cây xương rồng trong nhà

17:48 , 02/09/2026
Lời khuyên cho các gia đình đã dùng bể nước ngầm trên 10 năm

Lời khuyên cho các gia đình đã dùng bể nước ngầm trên 10 năm

17:22 , 02/09/2026
Công nhân xuyên lễ thi công cầu Trần Hưng Đạo, lắp những đốt dầm đầu tiên

Công nhân xuyên lễ thi công cầu Trần Hưng Đạo, lắp những đốt dầm đầu tiên

14:37 , 02/09/2026
Chiêm ngưỡng những đại công trình định hình diện mạo mới của Thủ đô

Chiêm ngưỡng những đại công trình định hình diện mạo mới của Thủ đô

13:50 , 02/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên