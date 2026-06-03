Một địa phương treo thưởng cao nhất 100 triệu đồng cho các hộ gia đình làm được điều sau

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ kịp thời các hộ dân phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhà đầu tư dự án vừa tiếp tục ban hành chính sách thưởng bàn giao mặt bằng sớm đối với các hộ, cá nhân sử dụng đất ở thuộc các thôn nằm trong ranh giới APEC 2027.

Theo đó, các thôn của xã Gia Bình gồm: Ngô Thôn phải bàn giao trước ngày 10/6, thôn Lương Pháp trước ngày 15/6; thôn Thủ Pháp, trước ngày 20/6, thôn Mỹ Thôn trước ngày 25/6 và thôn Tử Nê, Bái Giang, xã Lương Tài trước ngày 30/6 và một số hộ cần phải di chuyển trong phạm vi APEC thuộc thôn Định Cương, Định Mỗ, Phú Ninh, xã Gia Bình; thôn Khoái Khuê, xã Nhân Thắng phải trước ngày 10/6.

Chính sách quy định 4 mức thưởng. Cụ thể, di chuyển trên 90% được thưởng 100 triệu đồng/hộ, từ 70-90% thưởng 70 triệu đồng, từ 50-70% thưởng 50 triệu đồng và dưới 50% thưởng 30 triệu đồng/hộ. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi bàn giao, UBND các xã và thôn liên quan sẽ chốt danh sách, xác định tỷ lệ bàn giao mặt bằng sạch để làm căn cứ chi trả thưởng.

Nhà đầu tư cho biết, đây là hành động thể hiện trách nhiệm xã hội và sự tri ân đối với người dân đã đồng hành cùng dự án.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã nhận được sự đồng thuận cao, nhiều hộ dân đã chủ động thu dọn tài sản, chuyển đến nơi ở mới và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Trước đó, có khoảng 200 hộ cũng đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng sớm trong tháng 4 và nhận mức thưởng 150 triệu đồng/hộ của nhà đầu tư.

30/6/2026 sẽ hoàn thiện dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Theo thông tin tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án liên quan, Nhìn chung tổng thể đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan đạt được một số kết quả bước đầu, nhận được sự đồng thuận của phần lớn người dân.

Đơn cử, xã Lương Tài đã hoàn thành việc kê khai kiểm kê đất ở; đã có quyết định phê duyệt 78/79 hộ gia đình trong ranh khu vực APEC. Đang phối hợp chi trả tiền cho các hộ gia đình. Đối với diện tích khu vực APEC mở rộng đã thực hiện niêm yết dự thảo phương án tại thôn Tử Nê đối với 110 hộ, 34 hộ tại thôn Bái Giang.

Tại xã Gia Bình, đã hoàn thành việc kê khai kiểm kê đất ở. Hiện đang thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Trong phạm vi Khu vực AEPC đã thực hiện niêm yết dự thảo phương án, hiện tại chờ kết quả xác định lại hạn mức, nguồn gốc sử dụng đất và kết quả thẩm định bốc thăm để hoàn chỉnh phương án. Đã có quyết định phê duyệt 139 hộ tại thôn Ngô Thôn.

Các dự án liên quan cũng đang được triển khai tích cực. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh), công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện khá tốt. Đến thời điểm này, tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi đợt 1 là 214,34ha, đã chi trả bồi thường tại phường Thuận Thành với giá trị 78,5 tỷ đồng, đồng thời hoàn thành kiểm đếm tài sản, công trình trên đất ở của 485/561 hộ dân. Kế hoạch đến 30/6/2026 là tiếp tục kiểm đếm diện tích đất ở còn lại, hoàn thiện dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng khoảng 220ha cho nhà đầu tư.