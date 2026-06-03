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Hà Nội ngừng cung cấp điện, nước với 8 trường hợp công trình, cơ sở vi phạm

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định việc ngừng cung cấp điện, nước đối với 8 nhóm công trình, cơ sở vi phạm từ ngày 1-7-2026.

Ngày 2-6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Hà Nội ngừng cung cấp điện, nước với 8 trường hợp công trình, cơ sở vi phạm- Ảnh 1.

Đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: TTXVN

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô năm 2026, tạo cơ sở pháp lý để áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trong các trường hợp cần thiết, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo nghị quyết, biện pháp này được áp dụng đối với 8 trường hợp. Trong đó có các công trình xây dựng sai quy hoạch; xây dựng không có giấy phép đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng; xây dựng sai nội dung giấy phép hoặc sai thiết kế được phê duyệt; xây dựng trên đất lấn, chiếm; công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy nhưng không chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết cũng quy định áp dụng biện pháp này đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke không bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy; cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhưng không chấp hành yêu cầu dừng hành vi vi phạm, quyết định đình chỉ hoạt động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước còn được áp dụng đối với các công trình thuộc diện phải phá dỡ hoặc đã có quyết định di dời khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền nhưng không chấp hành.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, Luật Thủ đô năm 2026 đã bổ sung trường hợp áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường mà không thực hiện yêu cầu dừng hành vi vi phạm, quyết định đình chỉ hoạt động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, việc ban hành nghị quyết nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Thủ đô năm 2026, đồng thời bổ sung cơ sở pháp lý để xử lý một số hành vi vi phạm phát sinh từ thực tiễn, nhất là các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

Theo Ng. Hưởng

Người Lao động

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