Một doanh nghiệp bất động sản bất ngờ huỷ kế hoạch chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với lý do thị giá biến động bất lợi

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB) vừa công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 diễn ra ngày 24/5. Đáng chú ý, NBB đã bất ngờ thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dù trong tài liệu họp cung cấp trước đó không đề cập đến.

Nguyên nhân NBB đưa ra là do tình hình giá cổ phiếu biến động bất lợi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính khả thi của phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 thông qua ngày 2/11/2022.

Theo kế hoạch ban đầu, NBB dự kiến sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới) với giá 15.000 đồng/cp. Tương ứng, công ty sẽ phát hành thêm hơn 50 triệu cổ phiếu để huy động hơn 750 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến được dùng để đầu tư bổ sung nguồn vốn dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi (422,4 tỷ đồng) và bổ sung vốn đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi – Bình Thuận (328,8 tỷ đồng).

Sau liên tiếp những đợt giảm mạnh trong năm ngoái, cổ phiếu NBB từ đầu năm 2023 vẫn đang quanh quẩn vùng đáy dài hạn. Kết thúc phiên 25/5, thị giá NBB dừng ở mức 13.700 đồng/cp, giảm đến 77% từ đỉnh đạt được đầu năm ngoái và thấp hơn gần 9% so với giá chào bán dự kiến trong phương án chào bán mới bị huỷ.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, NBB ghi nhận doanh thu đạt hơn 14 tỷ đồng, giảm 81,5% so với cùng kỳ. Nhờdoanh thu tài chính tăng hơn 48% chủ yếu phát sinh từ doanh thu hợp tác đầu tư, NBB mới thoát lỗ nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 133 triệu đồng, “bốc hơi” 91% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, NBB lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 800 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 20,5 tỷ đồng, tăng 241,7% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanhnghiệp bất động sản này mới chỉ thực hiện chưa đến 1% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Năm 2022 trước đó, NBB cũng đặt mục tiêu đầy tham vọng với doanh thu 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 102 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tụt dốc đã khiến doanh nghiệp này vỡ kế hoạch khi chỉ thực hiện được 58% chỉtiêu doanh thu và 6% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.