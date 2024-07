Một doanh nghiệp bất động sản chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt, cổ phiếu tăng vọt

CTCP Long Hậu (mã LHG) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 19%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.900 đồng. Với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Long Hậu sẽ trả tổng cộng hơn 95 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng chưa được thông báo cụ thể, thời gian thanh toán dự kiến trong tháng 8/2024.

Nhìn lại lịch sử, kể từ năm 2010 đến nay doanh nghiệp bất động sản luôn chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn cho cổ đông. Trong 5 năm gần nhất, Long Hậu luôn duy trì chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 19%, chỉ thấp hơn mức cổ tức kỷ lục 25% vào năm 2010.

Trên thị trường, cổ phiếu LHG dừng tại mức 41.500 đồng/cp (phiên sáng 9/7), tiến lên gần mức đỉnh lịch sử thiết lập năm 2021. Tính từ đầu năm 2024, thị giá LHG đã tăng xấp xỉ 42%.

Thành lập từ năm 2006, Long Hậu tập trung kinh doanh bất động sản KCN và nhà xưởng cho thuê. LHG sở hữu KCN Long Hậu (Long An), quy mô 500ha với nhờ vị trí thuận lợi nằm gần các trục giao thông đường bộ, cao tốc, cảng biển. LHG đang triển khai các dự án KCN Long Hậu 3 giai đoạn 2, KCN An Định với tổng quy mô khoảng 290ha.



Ngoài ra, LHG còn sở hữu gần 150.000 m2 nhà xưởng cho thuê tại Long An, khu công nghệ cao tại Đà Nẵng. Doanh nghiệp dự kiến sẽ thực hiện mở rộng các nhà xưởng xây sẵn, nhà xưởng cho thuê tại Đà Nẵng, Long Hậu trong thời gian tới.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán VCBS đánh giá cao tiềm năng của LHG khi KCN Long Hậu 3,1 hiện còn hơn 44ha đất có thể cho thuê trong đó diện tích đất có thể cho thuê ngay là khoảng 28ha trong bối cảnh nguồn cung đất cho thuê khan hiếm và tỷ lệ lắp đầy cao của các khu công nghiệp hiện hữu tại thị trường phía Nam.



VCBS kỳ vọng LHG có thể cho thuê được khoảng 3ha đất mỗi năm trong các năm tiếp theo. Với 44ha còn lại, KCN LH 3.1 sẽ mang về khoảng 2.640 tỷ đồng tiền cho thuê đất cho LHG trong thời gian còn lại với mức giá cho thuê bình quân khoảng 250 USD/m2/chu kỳ thuê.

Bên cạnh đó, KCN Long Hậu 3.2 (90 ha), KCN An Định (200 ha) và KCN Long Hậu – Tân Tập (150 ha) sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn cho LHG. VCBS kỳ vọng KCN An Định sẽ là KCN đầu tiên của LHG được chấp thuận chủ trương và bắt đầu triển khai từ cuối năm 2024. Đối với 2 KCN còn lại như KCN LH 3.2 và KCN Long Hậu – Tân Tập, LHG đang chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc lập quy hoạch phân khu 1/2000, do đó 2 KCN này sẽ bắt đầu góp vào KQKD cho LHG từ cuối năm 2025.

Năm 2024, Long Hậu đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 744 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 131 tỷ đồng. Khép lại quý 1/2024, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 76 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 31 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước.