Một doanh nghiệp BĐS tại Hà Nam báo lãi quý 1 gấp 23 lần cùng kỳ lên 200 tỷ, cổ phiếu tăng 25% chỉ sau 3 ngày

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (mã: DTD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt 458 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ năm 2022. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 254,7 tỷ đồng, gấp tới 17 lần cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp tăng lên 55,6%.

Nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu tăng mạnh chủ yếu do doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng và quản lý tăng lên hơn 396 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ gần 8 tỷ đồng. Công ty cho biết, cụ thể, trong kỳ, công ty con của công ty là CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam đã đạt được thỏa thuận cho thuê mặt bằng tại KCN Đồng Văn III – Giai đoạn 2 với đối tác mới dẫn tới doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng và quản lý tăng mạnh.

Trừ đi các chi phí, DTD lãi sau thuế 198 tỷ đồng, gấp 23 lần cùng kỳ, lãi sau thuế của công ty mẹ là 130 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của DTD đạt 2.087 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng gần 50% so với đầu năm lên 575 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm 32% so với mức đầu năm xuống còn gần 79 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả ở mức 335 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay là 58 tỷ đồng.

Trên thị trường, kết phiên ngày 5/5/2023, cổ phiếu DTD tăng 3,52% lên mức 20.600 đồng/cp, đây là phiên tăng giá thứ 3 liên tiếp của DTD với 2 phiên trước đó ngay sau khi công bố báo cáo tài chính quý 1/2023. Giá cổ phiếu DTD đã tăng gần 25% chỉ sau 3 ngày.