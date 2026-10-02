Một doanh nghiệp chốt trả cổ tức 2.000 đồng/cp, đều đặn chia tiền mặt suốt 13 năm

Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (mã chứng khoán: TTT) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/10/2026. Tỷ lệ thực hiện là 20%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu TTT sẽ nhận 2.000 đồng tiền cổ tức. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/11/2026.

TTT là một trong những doanh nghiệp duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt khá đều đặn trên thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp đã thực hiện chia tiền cho cổ đông liên tục trong khoảng 13 năm, với tỷ lệ tương đối cao so với mệnh giá.

Trong giai đoạn 2018-2019, tỷ lệ cổ tức của TTT từng đạt mức 30%, tương ứng 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Từ năm 2020, doanh nghiệp điều chỉnh tỷ lệ xuống 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu và duy trì mức này cho đến nay.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, Du lịch – Thương mại Tây Ninh ghi nhận 157 tỷ đồng doanh thu, cải thiện so với mức của năm 2024. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 95 tỷ và 31 tỷ đồng, đi ngang so với thực hiện trong nửa đầu năm 2026.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TTT đứng tại mức giá 31.500 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản tương đối ả đạm, nhiều phiên liên tiếp không phát sinh giao dịch.