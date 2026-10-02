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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển hàng chục nghìn công nhân cho loạt “siêu dự án”, không cần kinh nghiệm, thu nhập tới 48 triệu đồng/tháng bao ăn ở

| | Thị trường chứng khoán

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển hàng chục nghìn công nhân cho loạt “siêu dự án”, không cần kinh nghiệm, thu nhập tới 48 triệu đồng/tháng bao ăn ở

VinCons cho biết người chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo nghề, đồng thời được hỗ trợ ăn, ở tại dự án, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm 24 giờ.

VinCons đang tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng công nhân xây dựng trên toàn quốc với mục tiêu hướng tới lực lượng 200.000 công nhân cơ hữu, phục vụ hàng loạt dự án lớn trải dài từ Bắc vào Nam. Theo thông tin tuyển dụng mới, doanh nghiệp cho biết người lao động có thể được phỏng vấn và đi làm ngay, trong đó lao động phổ thông không bắt buộc có kinh nghiệm.

Mức thu nhập được công bố đối với thợ dao động từ 14-33 triệu đồng/tháng, trong khi tổ trưởng có thể nhận từ 35-48 triệu đồng/tháng. VinCons cho biết người chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo nghề, đồng thời được hỗ trợ ăn, ở tại dự án, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm 24 giờ. Lương được thanh toán hai lần mỗi tháng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng tốc tuyển thêm hàng chục nghìn công nhân, không yêu cầu kinh nghiệm, thu nhập 14-48 triệu đồng/tháng bao ăn ở - Ảnh 1.

Nhu cầu tuyển dụng hiện tập trung tại nhiều công trình quy mô lớn. Ở miền Bắc, VinCons cần nhân sự cho các dự án tại Thường Tín, Đông Anh, Giảng Võ, Gia Lâm, Hưng Yên, Ba Vì, Lai Châu và Điện Biên. Tại miền Trung, doanh nghiệp tuyển lao động cho các dự án điện gió Kỳ Anh và Vũng Áng ở Hà Tĩnh. Ở phía Nam, nhu cầu nhân sự tập trung tại các dự án ở Cần Giờ, Hóc Môn và Hậu Nghĩa.

Thực tế, từ mục tiêu tuyển 100.000 công nhân được đặt ra cuối năm 2025, VinCons hiện có hơn 130.000 nhân sự, trong đó khoảng 120.000 người là công nhân và toàn bộ đều là lao động cơ hữu. Doanh nghiệp đang hướng tới quy mô 200.000 công nhân cơ hữu. 

Một điểm đáng chú ý là hơn 95% nhân sự tuyển mới của VinCons trước đó chưa từng làm nghề xây dựng, phần lớn đến từ khu vực nông thôn và miền núi. Thay vì cạnh tranh tuyển lao động đã có tay nghề, doanh nghiệp lựa chọn tuyển người rồi đào tạo từ đầu theo tiêu chuẩn riêng. 

Quy mô nhân sự lớn này gắn với nguồn việc ngày càng dồi dào. VinCons đang tham gia nhiều dự án quy mô lớn của Vingroup như các đại đô thị tại Hưng Yên, Hạ Long Xanh, Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Saigon Park, Vinhomes Hải Vân Bay, Vinhomes Global Gate và Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Nhiều dự án có quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn ha, với tiến độ triển khai kéo dài nhiều năm. Znews.vn

Khác với mô hình sử dụng nhiều lao động thuê ngoài và nhà thầu phụ phổ biến trong ngành xây dựng, VinCons đang đẩy mạnh xây dựng lực lượng công nhân trực tiếp trong biên chế. Đây cũng là lý do nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp liên tục duy trì ở quy mô lớn trong thời gian gần đây. 

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

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