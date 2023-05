Một doanh nghiệp chuyên đồ ăn đóng hộp chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

CTCP Đồ hộp Hạ Long (mã: CAN) thông báo ngày 8/6 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/06/2023, thời gian chi trả vào 23/6.

Với 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính CAN sẽ chi ra 7,5 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Báo cáo tài chính quý 1 của CAN cho biết, doanh nghiệp này lỗ trước thuế hơn 100 triệu đồng cải thiện so với mức lỗ hơn 8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu là do quý 1/2023 doanh thu thuần tăng 8% trong khi giá vốn hàng bán tăng 17%, chi phí tài chính tăng 72% do tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạo, khó lường. Hơn nữa, xung đột giữa Nga và Ucraina chưa dừng lại, chính sách tiền tệ thắt chặt kéo lãi suất ở mức cao khiến chi phí lãi vay và giá nguyên vật liệu đầu vào tăng so với cùng kỳ.

Tính đến hết 31/3/2023, tổng tài sản của CAN giảm 45 tỷ so với đầu năm còn 445 tỷ đồng. Về phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt gần 298 tỷ đồng, giảm 13% so với thời điểm 1/1/2023, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn ghi nhận hơn 212 tỷ đồng. Lãi sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến hết quý 1 đạt gần 53 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CAN đang trong nhịp điều chỉnh khá mạnh kể từ đầu năm. Hiện, thị giá CAN dừng ở mức 32.500 đồng/cp, tương ứng thấp hơn 33% so với thời điểm đầu năm. Nếu so với đỉnh 68.500 đồng hồi tháng 6 năm ngoái, CAN mất gần 53% giá trị.