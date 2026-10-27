Một doanh nghiệp có giá cổ phiếu tăng gần 400 lần trong 17 tháng, cổ tức bằng tiền đều đặn hàng năm: Lãi trăm tỷ mỗi năm

Cổ phiếu tăng gần 400 lần trong 17 tháng

Cổ phiếu DNN của CTCP Cấp nước Đà Nẵng đang ghi nhận đà tăng giá mạnh trên thị trường UPCoM.

Trong phiên giao dịch ngày 27/10/2026, DNN tăng 14,4%, lên 43.700 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch ghi nhận tại thời điểm thống kê là 1.600 cổ phiếu.

So với mức giá khoảng 110 đồng/cổ phiếu (sau điều chỉnh) vào ngày 15/5/2025, thị giá DNN đã tăng gấp 397 lần chỉ sau khoảng 17 tháng.

DAWACO tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, chuyển sang mô hình công ty TNHH một thành viên năm 2010 và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/11/2016. Ngày 17/7/2017, gần 58 triệu cổ phiếu DNN bắt đầu giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 10.300 đồng/cp.

Sau một thời gian dài không có giao dịch, giá cổ phiếu DNN chỉ còn vài trăm đồng/cp sau những đợt điều chỉnh giảm do doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền. Tới ngày 16/5/2025, cổ phiếu DNN đóng cửa tại mức 300 đồng/cp (chưa điều chỉnh), tăng 100 đồng/cp với khối lượng khớp lệnh 300 đơn vị. Sau đó, mã chứng khoán này liên tục ghi nhận những phiên tăng giá, dù khối lượng giao dịch rất thấp.

Trong nhiều phiên giao dịch từ năm 2025 đến năm 2026, khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 100 cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng mỗi phiên. Ngay cả phiên 29/9/2026, khi khối lượng khớp lệnh đạt 2.000 cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch cũng chỉ ở mức 38,4 triệu đồng.

Cơ cấu cổ đông của DNN khá cô đặc khi 2 cổ đông lớn đã nắm hơn 95% vốn điều lệ. Cụ thể, UBND thành phố Đà Nẵng nắm giữ 60,08% vốn điều lệ, trong khi CTCP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung sở hữu 35%. Các cổ đông khác nắm giữ 4,92% còn lại.

Doanh nghiệp cấp nước báo lãi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm

Về doanh nghiệp, CTCP Cấp nước Đà Nẵng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh.

Từ năm 2017 đến nay, công ty luôn duy trì được mức lợi nhuận trên 100 tỷ mỗi năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã được soát xét, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 412 tỷ đồng, tăng 49 tỷ đồng, tương đương 13,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 135 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng, tương đương 37,4% so với cùng kỳ.

Trong văn bản giải trình ngày 28/8/2026, Cấp nước Đà Nẵng cho biết kết quả kinh doanh tăng trưởng chủ yếu do sản lượng nước ghi thu tăng 4,39 triệu m³ so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, đơn giá bán nước bình quân tăng 318 đồng/m³.

Công ty luôn duy trì trả cổ tức bằng tiền mặt mỗi năm với tỷ lệ từ 16%-27%, tương đương khoảng 1.600 - 2.700 đồng/cp/năm. Trong khi đó, vài năm trước, giá cổ phiếu chỉ 100-200 đồng/cp.