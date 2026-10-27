Phó Tổng giám đốc Vietjet tiết lộ về kế hoạch tại sân bay Long Thành

Ông Tô Việt Thắng – Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty CP Hàng không Vietjet tại sự kiện CEO 500 - Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. (Ảnh: BTC).

Chia sẻ tại sự kiện CEO 500 - Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ông Tô Việt Thắng – Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty CP Hàng không Vietjet (thuộc Tập đoàn Sovico) cho biết, mỗi % tăng trưởng GDP thì ngành hàng không thường sẽ tăng gấp đôi.



Trong bối cảnh đó, hạ tầng hàng không trong nước đang phát triển mạnh khi loạt sân bay mới được ra đời, đặc biệt là sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai), cận kề TP.HCM.

Tuy nhiên, theo đại diện Vietjet, cần có sự cùng tham gia, đóng góp của các quỹ đầu nước ngoài ﻿trong quá trình phát triển hạ tầng công nghệ, phục vụ lĩnh vực hàng không phát triển bền vững và hiệu quả hơn.

Do đó, Tập đoàn Sovico và Vietjet đã làm việc với các đối tác để đưa công nghệ mới về Việt Nam, ưu tiên thực hiện sân bay thông minh, sử dụng AI và Big Data trong công tác điều hành hàng không.

"Chúng tôi muốn tham gia đóng góp và kêu gọi sự liên kết với các nhà đầu ﻿nước ngoài trong lĩnh vực hạ tầng hàng không", ông Thắng khẳng định và cho hay, Vietjet đã làm việc với các đối tác như tập đoàn Airbus, Boeing, hay các nhà sản xuất động cơ như Pratt & Whitney, Rolls-Royce.

Sắp tới, tại các khu công nghiệp hàng không, đặc biệt xung quanh khu vực sân bay Long Thành, Vietjet sẽ phối hợp đầu tư cùng đối tác, phát triển công nghệ hàng không, ông tiết lộ thêm.

Liên quan đến vấn đề tài chính, ông Tô Việt Thắng kỳ vọng thị trường vốn cho lĩnh vực hàng không sẽ khởi sắc thông qua sự xuất hiện của Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á – Thái Bình Dương (AAFH).

Trước đó, hồi tháng 2, tại Singapore, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCM) phối hợp với Vietjet công bố thành lập AAFH.

Trung tâm này được xây dựng trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang tái cấu trúc, trong đó khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục được dự báo là động lực tăng trưởng chính.



Theo Báo cáo ngành hàng không Việt Nam của Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), trên các đường bay nội địa, VietJet đã duy trì ngôi đầu từ năm 2020, với thị phần năm 2024 khoảng 44%, gần như ngang bằng với Vietnam Airlines (42%), bỏ xa các đối thủ nhỏ hơn như Bamboo Airways hay Pacific Airlines.

Ở mảng quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam chiếm khoảng 40-45% thị phần vận tải hành khách, trong đó VietJet Air nắm giữ 56% thị phần, vượt xa Vietnam Airlines (42%).

