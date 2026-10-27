Cựu Phó Thủ tướng Đức làm lãnh đạo cấp cao công ty chứng khoán Việt

Thời gian ông Philipp Roesler giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HD Securities là phần còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Philipp Rösler sinh năm 1973, là người Đức gốc Việt. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ Đức.

Đặc biệt, ông Philipp Rösler từng làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ Đức dưới thời Thủ tướng Angela Merkel. Ông là người trẻ nhất trong nội các của bà Merkel, là Bộ trưởng gốc Á đầu tiên của nước Đức.

Ông Philipp Rösler. Ảnh: VJA.

Sau khi rời chính trường năm 2014, ông Philipp Rösler chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư và hợp tác quốc tế. Ông cũng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn lớn trên thế giới như Siemens, Deutsche Bank và Lufthansa.

HD Securities tiền thân là Chứng khoán Phú Gia, được thành lập vào năm 2006, hiện có vốn điều lệ gần 11.200 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính bán niên, HDBank là công ty mẹ của HDS với tỷ lệ sở hữu 90%.

Lũy kế 9 tháng, HDS ghi nhận doanh thu hoạt động 3.018 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.241 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,6 lần và 3,7 lần cùng kỳ năm ngoái và đã hoàn thành kế hoạch năm.

Việc kiện toàn nhân sự cấp cao diễn ra khi Chứng khoán HD chuẩn bị thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo phương án đã được thông qua, HDS dự kiến chào bán 121,79 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán tối thiểu là 12.252 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động ít nhất khoảng 1.492 tỷ đồng. Đợt IPO dự kiến triển khai trong quý IV/2026.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của HDS sẽ tăng từ 10.961 tỷ đồng lên 12.178 tỷ đồng. Công ty dự kiến sử dụng khoảng 895 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), 448 tỷ đồng đầu tư giấy tờ có giá và 149 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.

HDS cũng có kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) song song với quá trình đăng ký IPO tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tại Việt Nam, ông Philipp Roesler từng tham gia Hội đồng quản trị Vietravel Airlines với vai trò thành viên độc lập từ tháng 10/2023; tham gia tư vấn chiến lược, thúc đẩy hợp tác quốc tế và kết nối các nhà đầu tư tại châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Philipp Roesler giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Vietjet kể từ tháng 8/2025.