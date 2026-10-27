CTCP Lizen (mã chứng khoán: LCG, HoSE) vừa công bố loạt thay đổi nhân sự cấp cao theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ông Trần Hữu Phong thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc từ ngày 23/10/2026. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là hết thực hiện hợp đồng.

Trước đó, ông Phong, sinh năm 1973, mới được bổ nhiệm vào vị trí này từ ngày 12/8/2026, phụ trách Khối Kinh tế - Kỹ thuật với nhiệm kỳ 3 năm. Như vậy, tính từ thời điểm được bổ nhiệm đến khi miễn nhiệm, ông Phong chỉ đảm nhiệm chức vụ trong 72 ngày, ngắn hơn đáng kể so với nhiệm kỳ dự kiến.

Ngoài ông Phong, Lizen cũng quyết định miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc đối với ông Bành Văn Anh và chức Kế toán trưởng đối với ông Đỗ Văn Hưởng. Cả hai quyết định có hiệu lực từ ngày 2/11/2026.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Điền, sinh năm 1993, giữ chức Kế toán trưởng từ ngày 2/11, thay ông Đỗ Văn Hưởng. Được biết, ông Hưởng sinh năm 1987, có trình độ cử nhân kinh tế và đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng từ tháng 5/2024.

Trong vòng chưa đầy hai tuần, Lizen thực hiện thay đổi ba vị trí quản lý quan trọng. Riêng trường hợp ông Trần Hữu Phong, doanh nghiệp chưa công bố thông tin chi tiết giải thích việc kết thúc hợp đồng chỉ sau hơn hai tháng, dù thời hạn bổ nhiệm ban đầu là ba năm.

Lizen, tiền thân là Licogi 16, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, từng tham gia nhiều dự án cao tốc lớn. Tháng 9/2026, liên danh Phương Thành - Lizen được công bố trúng gói thầu xây lắp và bảo hiểm công trình trị giá 2.259 tỷ đồng thuộc dự án đường kết nối dọc sông Hồng tại Hưng Yên.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Lizen ghi nhận doanh thu 1.163 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng, tăng khoảng 2%. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Sau 6 tháng, Lizen mới hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu và 21% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản Lizen đạt 7.661 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 2.413 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.399 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn ở mức 1.344 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu LCG đóng cửa ở mức 6.660 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 1.376 tỷ đồng.