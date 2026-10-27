Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ lắp gần 800.000 tấm pin trên 1.800ha hồ thủy điện ở Tây Bắc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Nhà máy điện mặt trời Bản Chát 1 và Bản Chát 2. Chủ đầu tư lần lượt là Công ty TNHH VinEnergo Bản Chát 1 và Công ty TNHH VinEnergo Bản Chát 2, thuộc VinEnergo – thành viên Tập đoàn Vingroup.

Theo hồ sơ, Bản Chát 1 có công suất định mức 250 MW, tổng mức đầu tư khoảng 6.163 tỷ đồng. Dự án nằm tại các xã Mường Than, Than Uyên và Mường Kim, với quy mô diện tích gần 844 ha, bao gồm khu vực nhà máy cùng các hạng mục liên quan. Hệ thống dự kiến sử dụng 420.336 tấm pin quang điện; diện tích mặt nước bị các mảng pin chiếm dụng trực tiếp khoảng 281 ha.

Trong khi đó, Bản Chát 2 được triển khai tại các xã Mường Kim và Than Uyên, có công suất thiết kế 300 MW, tổng mức đầu tư khoảng 4.641 tỷ đồng. Dự án có quy mô diện tích gần 939 ha, dự kiến lắp đặt 370.160 tấm pin. Sản lượng điện thương phẩm phát lên lưới trong năm đầu được tính toán khoảng 277 triệu kWh.

Ngoài hệ thống điện mặt trời nổi, Bản Chát 2 còn có trạm biến áp ngoài trời 35/220 kV, đường dây 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, hệ thống giám sát điều khiển và khu quản lý vận hành.

Cả hai dự án đều được UBND tỉnh Lai Châu chấp thuận chủ trương đầu tư từ ngày 30/1/2026 và tiếp tục điều chỉnh trong năm. Lần điều chỉnh thứ hai được ban hành ngày 15/10/2026, theo Quyết định số 2258/QĐ-UBND đối với Bản Chát 1 và Quyết định số 2259/QĐ-UBND đối với Bản Chát 2.

Theo tiến độ trong báo cáo ĐTM, hai dự án dự kiến thực hiện hợp đồng EPC từ tháng 10/2026 đến tháng 10/2028, vận hành thử từ tháng 6/2028 và vận hành thương mại ngày 30/10/2028.

Tính chung toàn bộ tổ hợp, VinEnergo sẽ tận dụng gần 1.783 ha diện tích mặt hồ thủy điện Bản Chát để lắp đặt khoảng 790.000 tấm pin mặt trời. Cả hai dự án đều được xếp lịch khởi công xây dựng từ ngày 1/10/2026, thực hiện gói thầu EPC trong thời gian từ 21 đến 25 tháng, tiến hành vận hành thử nghiệm từ tháng 6/2028 trước khi chính thức hòa lưới điện quốc gia vào cuối tháng 10/2028. Đây là bước đi chiến lược tiếp theo của hệ sinh thái Vingroup trong việc mở rộng sang mảng hạ tầng năng lượng tái tạo quy mô công nghiệp.