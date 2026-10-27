Công an bất ngờ kiểm tra 42 shipper

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn và xây dựng, giữ vững địa bàn không ma túy, Công an xã Kbang đang quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng xã không ma túy trong năm 2026.

Sáng 25/10/2026, Công an xã Kbang đã tổ chức rà soát, xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với 42 trường hợp hoạt động trong lĩnh vực giao hàng (shipper) trên địa bàn. Kết quả kiểm tra rất tích cực cho thấy 42/42 trường hợp đều âm tính với ma túy. Hoạt động góp phần chủ động phòng ngừa, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Hình ảnh từ buổi kiểm tra. Nguồn: CA Gia Lai

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm và tệ nạn ma túy, thời gian tới, Công an xã Kbang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trong đợt cao điểm; gắn công tác đấu tranh với phòng ngừa, quản lý địa bàn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Công an xã Kbang kêu gọi toàn thể Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống ma túy; kịp thời thông báo, tố giác các hành vi vi phạm để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.