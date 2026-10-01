Đơn hàng gần kín năm 2027, đại gia vonfram Việt Nam nhắm mốc 8.000 tấn, tham vọng lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc

Chiều 26/10, tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư quý III/2026 của Tập đoàn Masan (MSN), ông Michael Hung Nguyen, tân Tổng Giám đốc Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), đã chia sẻ về kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp trong năm 2027, đặc biệt là khả năng duy trì kết quả kinh doanh khi giá vonfram không còn ở mức cao như hiện nay.

Không thể chỉ dựa vào mỏ Núi Pháo

Theo ông Michael, sản lượng của MSR đang ở mức khoảng 6.000 tấn và doanh nghiệp hướng tới mục tiêu 8.000 tấn trong năm 2027, tương đương mức tăng khoảng 33%. Xa hơn, công ty đặt mục tiêu nâng quy mô sản xuất lên 10.000 tấn mỗi năm.

Lãnh đạo MSR cho biết nhu cầu vonfram trên thị trường quốc tế vẫn rất lớn. Đáng chú ý, các đơn hàng cho năm 2027 gần như đã lấp đầy năng lực sản xuất dự kiến của doanh nghiệp.

Đây cũng là cơ sở để ban lãnh đạo tự tin về triển vọng năm tới, ngay cả khi giá APT (ammonium paratungstate, một sản phẩm trung gian quan trọng trong chế biến vonfram) giảm mạnh so với mức hiện tại.

Theo ông Michael, việc gia tăng sản lượng tiêu thụ, cùng khả năng kiểm soát chi phí nguyên liệu đầu vào thông qua các đối tác chiến lược, sẽ giúp MSR duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong điều kiện giá thị trường kém thuận lợi hơn.

Để đạt mục tiêu 8.000–10.000 tấn mỗi năm, MSR không thể chỉ dựa vào mỏ Núi Pháo.

Giải thích về chiến lược đẩy mạnh thu mua nguyên liệu bên ngoài và tái chế vonfram, đại diện doanh nghiệp cho biết sản lượng khai thác từ nguồn tài nguyên hiện hữu chưa đủ đáp ứng nhu cầu mở rộng công suất chế biến.

Xây chuỗi cung ứng nguyên liệu quốc tế﻿

Vì vậy, bên cạnh khai thác tại Việt Nam, MSR đang xây dựng chuỗi cung ứng nguyên liệu quốc tế với mạng lưới khoảng 30 đối tác trên toàn cầu. Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tái chế để bổ sung nguồn vonfram đầu vào cho các nhà máy.

Chiến lược này cho phép MSR gia tăng sản lượng chế biến mà không hoàn toàn phụ thuộc vào việc mở rộng khai thác trong nước. Việc đa dạng hóa nguồn cung cũng giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguyên liệu và kiểm soát chi phí khi thị trường biến động.

Trước đó, MSR đã công bố kế hoạch nâng công suất sản xuất oxit vonfram lên hơn 8.000 tấn WO₃ mỗi năm. Doanh nghiệp cũng ký kết hợp tác với GB Innovation của Hàn Quốc nhằm tăng nguồn cung tinh quặng phục vụ các cơ sở chế biến tại Việt Nam.

Trong khi đó, hợp tác với tập đoàn Elmet của Mỹ tiếp tục mở rộng đầu ra cho sản phẩm vonfram của MSR. Theo thỏa thuận công bố hồi tháng 9, hai bên cam kết hợp tác cung ứng và chế biến với khối lượng quy đổi khoảng 1.250 tấn WO₃ mỗi năm, trong thời hạn ban đầu 8 năm. Tổng doanh thu gộp ước tính từ thỏa thuận đạt khoảng 1,5 tỷ USD theo mặt bằng giá tại thời điểm công bố.

Những kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh MSR vừa trải qua giai đoạn tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhờ giá vonfram và sản lượng tiêu thụ gia tăng.

Riêng quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 14.557 tỷ đồng, gấp 7,1 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.148 tỷ đồng, tăng 29% so với quý trước và cao hơn đáng kể so với mức 5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng, MSR đạt 4.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chuyển biến mạnh so với khoản lỗ 211 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, sản lượng vonfram chứa trong các sản phẩm đầu ra quý III tăng 55% so với cùng kỳ, trong đó lượng tinh quặng mua ngoài tăng 78%. Điều này cho thấy nguồn nguyên liệu từ bên ngoài đang đóng vai trò ngày càng lớn trong hoạt động sản xuất của MSR.

Kết quả kinh doanh cải thiện cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai chính sách cổ tức tiền mặt. Sau khi chi trả 1.000 đồng/cổ phiếu trong tháng 9, cổ đông MSR đã thông qua phương án tạm ứng thêm 5.000 đồng/cổ phiếu, đưa tổng mức cổ tức tiền mặt năm 2026 dự kiến lên 6.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 6.600 tỷ đồng.

Từ năm 2027, MSR định hướng duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức hằng năm tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế. Doanh nghiệp cũng dự kiến đưa tỷ lệ nợ vay ròng/EBITDA về khoảng 1,4 lần vào cuối năm 2026, sau khi thực hiện các khoản chi trả cổ tức.

Mục tiêu dài hạn là trở thành nhà cung cấp sản phẩm vonfram chế biến sâu lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc

Liên quan đến việc thay đổi nhân sự lãnh đạo, ông Michael Hung Nguyen, người vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc MSR từ ngày 21/10, khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược hiện tại, tập trung mở rộng thị trường quốc tế, tìm kiếm đối tác chiến lược và phát triển hoạt động chế biến sâu.

Ông cho biết đã trực tiếp tham gia các thương vụ M&A và hợp tác chiến lược của Masan trong 14 năm qua, đồng thời sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động này tại MSR.

Một nhiệm vụ khác của ban lãnh đạo mới là triển khai kế hoạch chuyển cổ phiếu MSR từ UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), dự kiến trong năm 2027.

Theo định hướng của doanh nghiệp, mục tiêu dài hạn là trở thành nhà cung cấp sản phẩm vonfram chế biến sâu lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc. Để hiện thực hóa tham vọng đó, MSR đang chuyển trọng tâm từ lợi thế sở hữu mỏ khoáng sản sang mở rộng năng lực chế biến, thu mua nguyên liệu và xây dựng mạng lưới khách hàng toàn cầu.