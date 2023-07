Một doanh nghiệp “họ” APEC dừng phương án chào bán 84 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (APEC Investment – mã API) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng. Nguyên nhân được đưa ra là do thị trường chứng khoán không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc phát hành và lợi ích của cổ đông. HĐQT sẽ xem xét thời điểm phù hợp để tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu trong thời gian tiếp theo.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 12/6 trước đó, API dự kiến sẽ chào bán 84 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cp tương ứng 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua thêm 01 cp mới). Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cp tương ứng số tiền huy động 840 tỷ đồng.

Trong đó, 400 tỷ đồng dự kiến sẽ được dùng để triển khai thi công xây dựng dự án Golden Palace Lạng Sơn; 240 tỷ đồng sẽ được trích để tăng vốn chủ sở hữu tại CTCP Apec Land Huế thông qua mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của công ty con này, nhằm thực hiện dự án Chung cư cao tầng HB1 - Sakura. Còn lại hơn 200 tỷ đồng sẽ được công ty bổ sung vào vốn lưu động và trả nợ vay từ CTCP Lagoon Lăng Cô, CTCP Apec Land Huế.

Ngoài việc dừng phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, API vẫn còn kế hoạch chào bán riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua. Tổng số tiền huy động dự kiến 400 tỷ đồng sẽ được công ty dùng để đầu tư cho hai dự án Đồi Ngô tại tỉnh Bắc Giang (thông qua CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị HLC) và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng Kim Bôi tại tỉnh Hòa Bình (thông qua CTCP Thương mại và Du lịch Kim Bôi). Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023-2024.

Trên thị trường, sau khi Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại nhóm APEC, 3 cổ phiếu API, APS và IDJ đã liên tục rơi mạnh với nhiều phiên giảm sàn. Thị giá API hiện đang dừng ở mức 7.000 đồng/cp, “bốc hơi” một nửa so với thời điểm ra nghị quyết HĐQT về việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với một số bị can là người nội bộ và người có liên quan đến nhóm APEC vì tội danh Thao túng chứng khoán trong đó có ông Nguyễn Đỗ Lăng và bà Nguyễn Thị Thanh. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Nguyễn Đỗ Lăng là cổ đông lớn nhất tại API nắm giữ 19,6% cổ phần còn bà Nguyễn Thị Thanh là Chủ tịch HĐQT API.

Trong một diễn biến mới đây, HĐQT API đã thông qua bãi nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT. Thay vào đó, bầu ông Nguyễn Văn Ly (SN 1973) – thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người phụ trách công bố thông tin của công ty.