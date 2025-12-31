Một doanh nghiệp huy động thành công 2.200 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế THISO (Thiso) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu theo hình thức phát hành trong nước.

Theo đó, ngày 23/12/2025, Thiso đã phát hành 22.000 trái phiếu mã STI12501 có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Như vậy, thông qua đợt phát hành này, Thiso đã huy động thành công 2.200 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Theo tìm hiểu, Thiso được thành lập vào tháng 5/2021, trụ sở chính tại số 10, đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức (cũ), TP.HCM.

Tháng 12/2022, doanh nghiệp này tăng mạnh vốn từ 200 tỷ đồng lên 2.700 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Theo tài liệu của PV, ngày 19/12/2025 (chỉ trước thời điểm Thiso phát hành trái phiếu chỉ vài ngày), Thiso đã dùng tất cả các quyền tài sản và tất cả khoản phải thu phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng nguyên tắc chuyển giao một phần dự án 01/2025/HDNT/THISO-ĐQM ký ngày 10/12/2025 giữa Thiso và Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Địa ốc Đại Quang Minh) đem thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương.

Địa ốc Đại Quang Minh là một trong các doanh nghiệp thuộc liên danh các nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng.

Ban đầu, liên danh gồm Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest, MIK Group, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát, trong đó Đại Quang Minh là đơn vị đứng đầu liên danh.

Chiều ngày 25/12, MIK Group đã có Công văn gửi UBND TP.Hà Nội về việc xin chủ động rút khỏi liên danh. MIK Group đã làm việc với Địa ốc Đại Quang Minh cùng các nhà đầu tư trong liên danh, thống nhất phương án xin rút khỏi liên danh các nhà đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh theo thỏa thuận giữa các bên.

PV