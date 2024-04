Một doanh nghiệp phân bón báo lãi quý 1/2024 tăng trưởng đột biến 18.000% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần DAP – VINACHEM (mã DDV) đã công bố BCTC quý 1/2024 với doanh thu thuần tăng 5% so với cùng kỳ lên 778 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ hơn 2% lên 710 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp tăng 64% lên 68 tỷ đồng.



DDV cho biết doanh thu tăng trưởng chủ yếu do sản lượng tiêu thụ quý 1 tăng khoảng 7.840 tỷ (16%) lên 57.836 tỷ, tuy nhiên giá bán bình quân giảm khoảng 8% xuống 1,18 triệu đồng/tấn. Bên cạnh đó, giá vốn chiết khấu đáng kể so với sản lượng nhờ chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính như lưu hành, amoniac giảm, cộng thêm việc hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho giúp giảm giá vốn so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính giảm 14% xuống 8 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm tới 84% xuống còn chưa tới 600 triệu đồng. Chi phí tài chính giảm chủ yếu nhờ giảm tỷ lệ chiết khấu thanh toán và giảm lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.

Các loại chi phí khác trong kỳ cũng giảm. chi phí bán hàng quý 1 giảm 4% xuống 23 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14% xuống 20 tỷ đồng.

Kết quả, DAP-Vinachem ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 4.715% lên 33 tỷ đồng. LNST quý 1 tăng tới 18.233% so với cùng kỳ năm 2023, từ hơn 140 triệu đồng lên 26 tỷ đồng.

Tính đến 31/3, quy mô tổng tài sản là 2.019 tỷ đồng, tăng 93 tỷ (5%) so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 71% với 1.432 tỷ đồng. Doanh nghiệp có 911 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng. Hàng tồn kho giảm 33 tỷ so với đầu năm xuống 318 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, DAP-Vinachem không có nợ vay tài chính. Vốn chủ sở hữu 1.728 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 156 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiêu DDV chốt phiên 17/4 đạt 14.300 đồng/cp.