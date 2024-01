Một doanh nghiệp sách đem 1/5 tài sản đi đầu tư chứng khoán, tiền mặt vỏn vẹn 0,5 tỷ đồng

CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với doanh thu thuần đạt gần 6 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh hơn giúp biên lãi gộp cải thiện lên mức 24%, lãi gộp hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, công ty lãi trước thuế 319 triệu đồng trong quý 4, giảm khoảng 19% so với cùng kỳ năm trước. LNST cũng giảm 19% xuống 248 triệu đồng.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của LBE đạt 91 tỷ, giảm 9%. Kết quả, công ty ghi nhận gần 2 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 24% so với thực hiện năm trước.

LBE được thành lập từ năm 2004 với ngành nghề kinh doanh chính là phát hành sách giáo khoa và các loại sách khác, kinh doanh hàng hóa dịch vụ phục vụ nhu cầu văn hóa học tập, vui chơi lành mạnh…

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của LBE tăng hơn 1 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 26,4 tỷ đồng chủ yếu do hàng tồn kho tăng mạnh. Ngược lại tiền và tương đương tiền giảm phân nửa so với đầu năm xuống còn gần 557 triệu đồng. Nguồn vốn tài trợ chính đến từ vốn chủ sở hữu với gần 24 tỷ đồng.

Mặc dù kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị trường học nhưng LBE lại được biết đến nhiều với cuộc phiêu lưu đầu tư chứng khoán. Đến thời điểm 31/12/2023, khoản mục chứng khoán kinh doanh của doanh nghiệp này có giá gốc hơn 5,8 tỷ đồng, tương ứng hơn 1/5 tổng tài sản của công ty.

Danh mục của LBE nắm 232 nghìn cổ phiếu VDL của Thực phẩm Lâm Đồng (giá gốc 3,6 tỷ), 126,1 nghìn cổ phiếu QTC của GTVT Quảng Nam (giá gốc 1,7 tỷ). 24 nghìn cổ phiếu TNA ccủa XNK Thiên Thiên (giá gốc 140 triệu đồng)...

Trên thị trường, cổ phiếu LBE hiện đang dừng ở mức 23.800 đồng/cp. Giá trị vốn hoá tương ứng ở mức 48 tỷ đồng.