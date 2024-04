Một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán sắp chia cổ tức bằng tiền gấp 10 lần thị giá, cổ phiếu trên đỉnh với giá cực sốc

Ngày 13/5 tới đây, CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (mã PTG) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền với tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Với hơn 4,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PTG sẽ chi gần 25 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 13/6/2024.

Trên sàn chứng khoán, thị giá PTG đã có thời gian dài dừng ở mức vỏn vẹn 500 đồng/cp, tức là chỉ bằng 1/10 số cổ tức cổđông sắp được nhận. Đáng chú ý, đây lại là mức đỉnh lịch sử của cổ phiếu này do hoạt động chia cổ tức trong nhiều năm khiến thị giá cổ phiếu điều chỉnh về mức rất thấp.

Tuy nhiên, cổ phiếu PTG gần như không có giao dịch khớp lệnh. Lần gần nhất, cổ phiếu PTG có thanh khoản là ngày 1/2/2024, với 45.000 đơn vị được giao dịch thỏa thuận, tổng giá trị giao dịch là 23 triệu đồng. Các cổ đông có xu hướng nắm giữ lâu dài hưởng cổ tức thay vì "trading" lướt sóng ngắn hạn.

May Phan Thiết là doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Từ khi lên sàn UPCoM đầu năm 2010, doanh nghiệp dệt may này chưa năm nào quên chia cổ tức bằng tiền. Thậm chí, một số năm tỷ lệ cổ tức còn lên đến 120% (tức là 12.000 đồng/cp). Năm 2024, May Phan Thiết dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 100% bằng tiền, tương ứng số tiền dự chi 50 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh 2024, May Phan Thiết đặt mục tiêu doanh thu hơn 506 tỷ đồng, tăng gần 10% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến lại giảm nhẹ gần 3% xuống mức 45,5 tỷ đồng.