Một dòng iPhone vừa ra mắt được hai năm đã biến mất: Đến nay vẫn còn là "bí ẩn lớn" của Apple

Vì sao Apple khai tử một dòng điện thoại?

iPhone 12 mini và 13 mini với vẻ ngoài nhỏ gọn, hiệu năng mạnh mẽ, khi ra mắt đã thu hút được sự chú ý của công chúng. Thế nhưng chỉ sau hai năm trình làng, đã không có thiết bị kế thừa nào được ra đời.

Bản thân iPhone 13 mini - dù là thiết bị mới ra mắt - cũng khép mình ở một góc khuất trên kệ hàng, ít người hỏi mua. Hãng cũng không có ý định sản xuất thêm lô hàng nào mới.

Khi mới được giới thiệu vào năm 2021, iPhone 13 mini nhận được kỳ vọng lớn từ Apple. Nhưng chỉ một năm sau, dòng máy nhỏ gọn của hãng đã biến mất mà không nhận được một tời giải thích rõ ràng. Không ai biết nguyên nhân Apple khai tử dòng iPhone mini là gì.

Nhưng khi Apple ngừng sản xuất một sản phẩm, không khó để những người hâm mộ đoán được lý do tại sao. Nếu cho rằng iPhone 14 mini sẽ là một chiếc điện thoại bán chạy, hãng sẽ cho ra đời để nối tiếp iPhone 13 mini ngay lập tức. Nhưng có vẻ như Apple đã không tin vào điều này.

Chính vì vậy, đã không có chiếc iPhone 14 mini nào ra mắt. Nó được thay thế bởi iPhone 14 Plus – một chiếc điện thoại có màn hình to hơn.

Công chúng đang mong đợi những thay đổi và có thể sẽ một chiếc iPhone Ultra mới trong hệ thống phân cấp của Apple, nhưng khả năng chắc chắn sẽ không có iPhone 15 mini và có lẽ sẽ không còn bất kỳ một chiếc iPhone mini nào trong tương lai nữa.

IPhone 13 mini đắt tiền, đặc biệt là khi xét đến những gì người dùng nhận được. Sở hữu cùng camera với iPhone 13 và bộ xử lý với iPhone 13 Pro Max, rõ ràng chiếc điện thoại mini này có hiệu suất đáng gờm.

Nhưng nhược điểm của máy lại là có màn hình quá bé, đồng nghĩa với dung lượng pin cũng thấp chẳng kém.

Nếu đặt động cơ của chiếc xe thể thao lớn vào một cỗ xe nhỏ, nó vẫn sử dụng lượng xăng tương tự. Câu chuyện cũng giống với iPhone mini. Bạn có được hiệu năng và camera tương đương những chiếc điện thoại cỡ lớn, nhưng phải hy sinh về màn hình và pin.

Khi sử dụng iPhone mini, người dùng thường cảm thấy như họ nhận được một chiếc điện thoại không đáng với số tiền bỏ ra.

Không có khả năng Apple sẽ ra mắt ra một chiếc iPhone mini nào khác và người dùng cũng không nên hy vọng vào một chiếc iPhone SE 4 (cũng là một chiếc điện thoại cỡ nhỏ khác). Tin đồn cho thấy thiết bị nối tiếp trong dòng iPhone SE sẽ không trình làng đến năm 2024 hoặc muộn hơn.

Rõ ràng, sử dụng điện thoại nhỏ đã không còn hợp thời. Nếu một chiếc iPhone SE 4 ra mắt sau một hoặc hai năm nữa, nó có thể sẽ giống với iPhone hiện tại, với kích thước ít nhất là hơn 6 inch.

Hãy nhớ rằng, hầu hết các điện thoại của đối thủ cạnh tranh của Apple đều có kích thước lớn hơn iPhone.

Chiếc iPhone mini mà người dùng ao ước

Không nhiều người mua iPhone 13 mini, đó là lý do Apple chọn iPhone 14 Plus trở thành sản phẩm mới nhất trên dòng iPhone 14.

Có vẻ như hướng đi của công ty đã chính xác. Báo cáo từ các nhà phân tích cho thấy, Apple đã mua nhiều hơn 59% tấm nền màn hình iPhone 14 Plus so với màn hình iPhone 13 mini, trong cùng khoảng thời gian. Điều đi đến kết luận rằng mẫu Plus bán chạy hơn mini.

Ngoài ra, mẫu Plus cũng giúp tối ưu chuỗi cung ứng hơn, vì thiết bị sử dụng các bộ phận có kích thước tương tự như các mẫu điện thoại khác của hãng, thay vì sản xuất các linh kiện hoàn toàn mới.

Điều này giúp Apple có thể tăng giá nhiều hơn cho iPhone Plus màn hình lớn và cũng nhận được tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với iPhone mini.

Có ý kiến cho rằng nếu muốn mua điện thoại nhỏ, người dùng nên mua điện thoại gập.

Theo Tech Radar, một chiếc điện thoại có màn hình gập như Samsung Galaxy Z Flip 4 - mặc dù không có thiết kế tinh tế như những gì người dùng mong đợi từ Apple – chính là chiếc điện thoại mini nhỏ gọn đáng dùng.

Khi công nghệ màn hình gập được cải thiện và không còn nếp gấp xấu xí gây khó chịu cho người dùng, Apple có thể sẽ cho ra mắt một chiếc iPhone Fold. Khi đó, một chiếc iPhone Flip nhỏ hơn, rẻ hơn có lẽ chính là chiếc iPhone mini hoàn hảo mà người hâm mộ khao khát.

Hơn tất cả, những gì người dùng muốn ở một chiếc điện thoại nhỏ gọn chính là khả năng cầm nắm dễ dàng, dễ thao tác. Dù là trong dạng thiết kế nào, Apple sẽ cần phải đạt được mục tiêu này.