Một dự án 'gánh' cả thị trường bất động sản TP.HCM trong quý III

Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý III của Savills Việt Nam cho thấy, nguồn cung trong quý đã được cải thiện. Số căn mới tăng 572% theo quý và 11% theo năm lên 2.528 căn, từ 2 dự án mới và 6 giai đoạn tiếp theo.

Khu Đông TP.HCM (TP. Thủ Đức) chiếm 74% tổng nguồn cung, trong đó, phân khu Glory Heights (hạng B) nằm trong đại đô thị Vinhome Grand Park của Vinhomes chiếm đến 59%. Các nguồn cung mới khác bao gồm các dự án hạng B và C tại quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Nguồn cung sơ cấp tăng 32% theo quý và 12% theo năm lên 7.722 căn, phần nào giải tỏa áp lực thiếu nguồn cung. Hạng B có nguồn cung lớn nhất với 49% thị phần, theo sau là hạng C với 34% thị phần và hạng A với 17%.

Phân khu Glory Heights nằm trong đại đô thị Vinhome Grand Park của Vinhomes chiến phần lớn nguồn cung, lượng giao dịch và hấp thụ. Ảnh: Vinhomes

Savills Việt Nam cho biết, nguồn cung mới trong quý thúc đẩy giao dịch. Lượng giao dịch đạt 2.003 căn, tăng 561% theo quý và 102% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ cải thiện 21 điểm % theo quý và 12 điểm % theo năm lên 26%.

Đáng chú ý, các căn hộ thuộc phân khu Glory Heights chiếm 55% lượng bán trong quý. Nếu loại trừ dự án này, tình hình hoạt động của thị trường vẫn chật vật với 903 giao dịch, tương đương tỷ lệ hấp thụ là 15%.

Nếu loại trừ 1.100 giao dịch tại Glory Heights, các dự án hạng C có 651 giao dịch, thể hiện nhu cầu nhà ở giá rẻ vẫn ở mức cao. Các dự án hạng B có 210 giao dịch, trong khi hạng A chỉ có 42 giao dịch.

Bà Giang Huỳnh, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu thị trường và S22M của Savills Việt Nam đánh giá, thị trường bất động sản TP.HCM trong quý III đã có sự cải thiện về lượng giao dịch, nguồn cung. Tuy nhiên, con số 7.722 căn trong quý vẫn chưa đáng kể so với trước đây. Nguyên nhân là do thiếu phân khúc hạng C, hạng B và dư thừa phân khúc hạng A.

Các chủ đầu tư đã áp dụng nhiều chính sách bán hàng, bao gồm hỗ trợ trả lãi và gốc trong thời gian đầu, kéo dài lịch thanh toán và các chương trình cam kết thuê.

Về triển vọng thị trường, các chuyên gia Savills Việt Nam dự báo đến cuối năm nay sẽ có hơn 1.900 căn mới được chào bán. Hạng C sẽ là sản phẩm chủ lực với 69% thị phần, hạng B sẽ có 26% thị phần và hạng A sẽ có 5%.

Dự án mới The Privia của Khang Điền tại quận Bình Tân và các giai đoạn tiếp theo tại dự án La Partenza tại huyện Nhà Bè của Khải Hoàn và dự án West Gate tại huyện Bình Chánh của An Gia dự kiến ra mắt trong tháng 10 với giấy phép mua bán hoặc xây dựng. Một số dự án đang tạm dừng cũng sẽ được tái khởi động vào quý IV, bao gồm Salto Residence của SCC và Fiato Premier của Hưng Phú Invest.

Phó Tổng Giám Đốc Savills Việt Nam Troy Griffiths nhận định, lãi suất cho vay giảm và các động thái hỗ trợ từ Chính phủ sẽ kích thích nguồn cung tăng trưởng và thúc đẩy thị trường.

Trong khi đó, chia sẻ với Nhadautu.vn , chuyên gia bất động sản Nguyễn Hoàng cho rằng, quý III, thị trường bất động sản khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận đã có những tiến triển tích cực hơn trước.

Sự tích cực này thể hiện việc các dự án căn hộ mở bán trong quý nhiều hơn và lượng bán được tốt hơn. Hồi tháng 7, một dự án ở TP. Thủ Đức bán được đến 2/3 giỏ hàng hoặc mới đây dự án ở quận Bình Tân cũng bán được 50-60%. Các dự án này đều ở phân cấp căn hộ hạng B với mức giá từ 40-60 đồng/m2.

"Vài dự án này không thể đại điện cho toàn thị trường nhưng ít nhiều cũng thể hiện sự thay đổi tốt hơn cho thị trường", ông Hoàng nói và nhìn nhận, thông thường quý IV mọi năm (trước năm 2021) là thời điểm sôi động. Tuy nhiên, năm nay thị trường bất động sản quý IV năm nay sẽ không sôi động như trước vì những khó khăn thách thức vẫn còn. Thị trường có thể vẫn tiếp tục sự tăng nhẹ của quý III.