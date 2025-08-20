Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một gia đình nông dân ở Phú Thọ đào được hai trống đồng niên đại trên 2.500 năm khi làm vườn

20-08-2025 - 10:05 AM | Sống

Trong quá trình làm vườn, một người dân xã Vân Bán (tỉnh Phú Thọ) đã phát hiện và đào được 2 trống đồng, 1 rìu đầu vuông, 1 dụng cụ đựng bằng đồng, nằm dưới lớp đất sâu trong vườn và đã bàn giao cho chính quyền địa phương. Qua nghiên cứu khảo sát ban đầu, những dụng cụ bằng đồng này có từ thời văn hóa Đông Sơn, niên đại trên 2.500 năm.

Sáng 20/8, UBND xã Vân Bán cho biết, xã vừa tiếp nhận từ gia đình ông Nguyễn Hữu Long (57 tuổi, khu Gò Muối, xã Vân Bán) các cổ vật gồm 2 trống đồng , 1 rìu đầu vuông, 1 dụng cụ đựng bằng đồng để bàn giao cho đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Hữu Long cho biết, trong quá trình làm vườn, gia đình ông phát hiện và đào được một số dụng cụ bằng đồng nằm dưới lớp đất sâu trong khuôn viên vườn. Phán đoán đây có thể là những cổ vật từ xa xưa, ông Long đã lập tức báo cáo Ủy ban nhân dân xã Văn Bán để có hướng giải quyết.

Ông Bùi Bá Lạc, Chủ tịch UBND xã Vân Bán, cho biết: Sau khi tiếp nhận cổ vật từ người dân, UBND xã đã báo cáo và mời Bảo tàng tỉnh Phú Thọ về đánh giá, thẩm định. Qua nghiên cứu, khảo sát ban đầu, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh cho biết những dụng cụ bằng đồng này có từ thời văn hóa Đông Sơn, niên đại trên 2.500 năm .

Một gia đình nông dân ở Phú Thọ đào được hai trống đồng niên đại trên 2.500 năm khi làm vườn- Ảnh 1.

Qua khảo sát ban đầu, Bảo tàng tỉnh Phú Thọ xác định các cổ vật có từ thời văn hóa Đông Sơn, niên đại trên 2.500 năm.

“Đây là những cổ vật rất quý. Việc báo cáo và bàn giao cổ vật của gia đình ông Nguyễn Hữu Long rất đáng trân trọng và cần được biểu dương kịp thời. Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp nhận, bảo quản và trưng bày, giúp công chúng có thể tiếp cận và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của dân tộc”, ông Lạc nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lạc, việc bàn giao cổ vật cho Bảo tàng tỉnh Phú Thọ thể hiện trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc; làm phong phú thêm các tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng tỉnh, qua đó giúp các nhà khoa học và người dân nghiên cứu, học tập, góp phần tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của quê hương, đất nước.

2 người đàn ông đào được "kho báu" quý giá trên cánh đồng

Theo Viết Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
AIA Việt Nam đồng hành cùng người trụ cột vun đắp hạnh phúc, bảo vệ tương lai gia đình

AIA Việt Nam đồng hành cùng người trụ cột vun đắp hạnh phúc, bảo vệ tương lai gia đình Nổi bật

Nhiều Gen Alpha sẽ làm 5 nghề hiện tại còn chưa tồn tại: Giống phim viễn tưởng lắm, phụ huynh sẵn sàng chưa?

Nhiều Gen Alpha sẽ làm 5 nghề hiện tại còn chưa tồn tại: Giống phim viễn tưởng lắm, phụ huynh sẵn sàng chưa? Nổi bật

Người từng trải thật lòng khuyên các sinh viên năm nhất: 20 điều cần làm khi bước chân vào ĐH, đặc biệt điều số 8

Người từng trải thật lòng khuyên các sinh viên năm nhất: 20 điều cần làm khi bước chân vào ĐH, đặc biệt điều số 8

09:57 , 20/08/2025
Người đàn ông Hà Nội mất hơn 400 triệu đồng, chết lặng khi biết nguyên nhân

Người đàn ông Hà Nội mất hơn 400 triệu đồng, chết lặng khi biết nguyên nhân

09:35 , 20/08/2025
Không ngờ cảnh tượng này lại xảy ra trong giờ ngủ trưa ở trường mẫu giáo

Không ngờ cảnh tượng này lại xảy ra trong giờ ngủ trưa ở trường mẫu giáo

09:17 , 20/08/2025
Trong năm 2025, đây là 3 CON GIÁP dễ vướng tiểu nhân, coi chừng tiền bạc đội nón ra đi

Trong năm 2025, đây là 3 CON GIÁP dễ vướng tiểu nhân, coi chừng tiền bạc đội nón ra đi

08:50 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên