Trong hơn một thập kỷ làm công tác chủ nhiệm tại các trường phổ thông, một chuyên gia giáo dục ở Trung Quốc đã chứng kiến nhiều mô hình tương tác giữa cha mẹ và con cái, cũng như những khoảng cách tình cảm nảy sinh khi trẻ bước vào tuổi trưởng thành.

Nỗi lo lắng thường trực của phần lớn phụ huynh hiện nay thường xoay quanh điểm số sa sút, sự ham chơi hay thái độ bướng bỉnh của con. Tuy nhiên, việc quá tập trung vào thành tích học tập đôi khi khiến cha mẹ bỏ qua một lỗ hổng nghiêm trọng hơn trong giáo dục gia đình: sự vô tâm và thiếu lòng trắc ẩn trong tính cách trẻ. Thực tế quan sát cho thấy, nhiều người khi trưởng thành trở nên ích kỷ, lạnh nhạt và thiếu lòng biết ơn vốn không phải là những đứa trẻ ngỗ ngược khi còn nhỏ; trái lại, trong mắt người ngoài, họ từng rất ngoan ngoãn và lễ phép.

Lòng hiếu thảo không tự nhiên hình thành khi con người lớn lên mà là kết quả của quá trình giáo dục gia đình bền bỉ. Tương tự, sự ích kỷ không xuất hiện trong ngày một ngày hai mà được nuôi dưỡng từ chính sự nuông chiều trong từng chi tiết nhỏ hằng ngày. Dưới đây là 4 biểu hiện âm thầm nhưng đáng báo động về sự thiếu gắn kết tình cảm ở trẻ mà các bậc phụ huynh cần nhận diện sớm để điều chỉnh kịp thời.

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1. Thói quen đòi hỏi và coi sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên

Một sai lầm phổ biến của nhiều bậc cha mẹ là sự hy sinh vô điều kiện mà không đòi hỏi bất kỳ sự hồi đáp nào. Họ sẵn sàng thức khuya dậy sớm lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ, chắt chiu từng đồng cho con ăn học và hưởng những điều tốt đẹp nhất với suy nghĩ rằng trẻ còn nhỏ, lớn lên tự khắc sẽ hiểu được nỗi vất vả của đấng sinh thành.

Tuy nhiên, quy luật tâm lý chỉ ra rằng những gì càng dễ dàng có được thì càng ít được trân trọng. Một thực tế thường gặp là nhiều học sinh được gia đình bao bọc hoàn toàn với thông điệp "chỉ cần lo học, mọi việc khác đã có bố mẹ lo". Dần dần, trẻ hình thành tâm lý hưởng thụ cực đoan: không tự dọn dẹp đồ đạc cá nhân, không chia sẻ việc nhà và mặc định mọi nhu cầu vật chất của bản thân phải được đáp ứng ngay lập tức.

Trong nhiều trường hợp, khi cha mẹ tăng ca về muộn và chưa kịp chuẩn bị bữa tối, thay vì hỏi han sức khỏe, trẻ lại buông lời trách móc. Những đứa trẻ thản nhiên hưởng thụ thành quả của cha mẹ, phàn nàn khi quà sinh nhật không đúng ý hay tỏ thái độ khó chịu trước sự quan tâm của người thân đang mang dấu hiệu của sự ích kỷ. Khi không biết thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của cha mẹ từ nhỏ, trẻ rất dễ nảy sinh tâm lý oán trách hoặc coi cha mẹ là gánh nặng khi trưởng thành nếu không còn được đáp ứng các nhu cầu cá nhân.

2. Thờ ơ với người thân, thiếu sự đồng cảm

Theo góc độ tâm lý học, năng lực đồng cảm là nền tảng của lòng nhân hậu và sự hiếu thảo. Sự quan tâm của một đứa trẻ không nằm ở lời nói hoa mỹ mà thể hiện qua khả năng cảm nhận cảm xúc và biết xót xa cho những người thân yêu nhất.

Nhiều hành vi trong đời sống thường nhật đã sớm bộc lộ sự thiếu hụt này nhưng thường bị phụ huynh bỏ qua. Chẳng hạn, khi người mẹ trượt ngã đau đớn lúc đang lau nhà, đứa trẻ ngồi xem tivi gần đó chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình mà không chạy lại đỡ hay hỏi han. Hoặc trong một ngày mưa, người mẹ tay xách nách mang hành lý và ướt sũng, trong khi đứa trẻ thản nhiên che ô đi trước mà không hề ngoái lại hay chia sẻ bớt gánh nặng.

Nhiều phụ huynh thường tự trấn an rằng con còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Tuy nhiên, các nhà giáo dục nhấn mạnh rằng bản năng biết thương người hình thành từ rất sớm, và sự lạnh lùng một khi đã trở thành thói quen sẽ rất khó thay đổi. Một đứa trẻ không biết đặt mình vào vị trí của cha mẹ khi họ ốm đau hay mệt mỏi sẽ khó có thể hình thành tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn trong tương lai.

3. "Ngoài ấm trong lạnh", tùy tiện trút giận lên người thân

Không ít trẻ em bộc lộ hai mặt tính cách trái ngược: ở trường học hay ngoài xã hội luôn lễ phép, nhã nhặn và được khen ngợi là có trí tuệ cảm xúc cao; nhưng khi về đến nhà lại trở nên cáu gắt, ngang ngược và thiếu kiên nhẫn với cha mẹ.

Trẻ có thể dễ dàng bỏ qua lời trêu đùa của bạn bè, nhưng lại phản ứng gay gắt, thậm chí dùng lời lẽ nặng nề trước những lời dặn dò của cha mẹ. Mọi áp lực hay bực dọc từ bên ngoài đều được trút hết lên người thân. Một số phụ huynh lý giải điều này là do con tin tưởng nên mới bộc lộ cảm xúc thật. Nhưng bản chất của hành vi này là việc trẻ nắm bắt được tâm lý yêu thương và bao dung vô bờ bến của cha mẹ, từ đó mặc sức làm tổn thương những người yêu thương mình nhất mà không sợ bị rời bỏ.

Tính cách "ngoài nhã nhặn, trong hung hăng" phản ánh sự thiếu tôn trọng đối với tình thân. Khi trẻ không học được giới hạn trong cách ứng xử với đấng sinh thành, sự tùy tiện này có thể phát triển thành thái độ ỷ lại và thiếu trách nhiệm khi trưởng thành.

4. Tâm lý sĩ diện, né tránh và chê bai hoàn cảnh gia đình

Một thực trạng đáng lưu tâm trong những năm gần đây là tâm lý chối bỏ nguồn cội ở một bộ phận thanh thiếu niên. Các em tận hưởng cuộc sống đủ đầy từ mồ hôi công sức của cha mẹ, sử dụng những món đồ đắt tiền nhưng lại cảm thấy xấu hổ vì sự giản dị, nghèo khó hay ngoại hình lam lũ của người thân.

Có những học sinh đạt thành tích cao tại các trường trọng điểm nhưng lại mang tâm lý sĩ diện nặng nề. Khi bạn bè đến chơi nhà, các em tìm cách giấu đi bộ quần áo lao động của cha mẹ và dặn người thân hạn chế xuất hiện. Thậm chí, khi người cha tiết kiệm lương để mang đặc sản đến tận trường thăm con và lặng lẽ đứng đợi hàng giờ ngoài cổng vì sợ ảnh hưởng đến giờ học, phản ứng đầu tiên của người con lại là né tránh và trách móc cha ăn mặc xuề xòa làm mất mặt mình.

Sự kết hợp giữa tính sĩ diện cao và lòng tự ti sâu sắc khiến trẻ xây dựng thể diện của bản thân trên sự nhún nhường của cha mẹ. Khi tâm lý này bén rễ, trẻ sẽ luôn tìm cách thoát ly khỏi gia đình khi trưởng thành. Nếu thành đạt, họ dễ coi cha mẹ là sự cản trở; nếu gặp trắc trở, họ lại đổ lỗi cho xuất thân không ưu việt.

Lời kết

Trong giáo dục gia đình, lòng hiếu thảo và nhân cách tốt đẹp luôn là thước đo thành công bền vững nhất, quan trọng hơn cả những bảng điểm xuất sắc. Sự vô tâm ở trẻ phần lớn không bắt nguồn từ bản chất xấu xa mà là hệ quả của sự mất cân bằng trong phương pháp nuôi dạy: sự nuông chiều thái quá và tình yêu thương thiếu giới hạn.

Điểm số có thể quyết định vị trí của một người trong giai đoạn ngắn, nhưng nhân cách và lòng biết ơn mới định hình giá trị cả cuộc đời. Tình yêu thương đúng đắn của cha mẹ cần đi kèm với nguyên tắc và giới hạn rõ ràng. Dạy con biết trân trọng, thấu cảm và sẻ chia chính là hành trang quý giá nhất để trẻ trưởng thành một cách tử tế.