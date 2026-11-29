Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 7859/BGDĐT-QLCL ngày 5/11 hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 30 và 31/12/2026.

Lịch thi chi tiết 14 môn

Ngày 30/12, thí sinh thi viết 13 môn gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Riêng môn Tin học, thí sinh thi lập trình trên máy tính.

Sang ngày 31/12, thí sinh các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học tiếp tục thi viết. Môn Tin học tiếp tục thi lập trình, còn 6 môn ngoại ngữ thi bài thi nói.

Ngày Hình thức Môn thi 30/12/2026 Thi viết Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn 30/12/2026 Thi lập trình trên máy tính Tin học 31/12/2026 Thi viết Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học 31/12/2026 Thi lập trình trên máy tính Tin học 31/12/2026 Thi nói Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn

Ở mỗi buổi thi, đề được mở tại phòng thi lúc 7h50 và thí sinh bắt đầu làm bài lúc 8h.

Trước đó, ngày 29/12, các Hội đồng coi thi phổ biến Quy chế thi. Thí sinh các môn ngoại ngữ được thi thử bài thi nói, hoàn thành trước 16h cùng ngày.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/12 (Ảnh minh họa)

Nội dung đề thi và những quy định thí sinh cần lưu ý

Đề thi được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông và Chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên. Với 5 môn Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, đề thi còn căn cứ thêm hướng dẫn tại Công văn số 4171/BGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2022.

Với môn Tin học, máy tính dùng để thi phải được cô lập hoàn toàn và chỉ cài phần mềm theo quy định. Các cổng USB không sử dụng phải được niêm phong trước khi thi. Thí sinh không được mang vào phòng thi thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị thu phát sóng hay thiết bị có ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo, mô hình ngôn ngữ, kể cả khi các thiết bị này chạy ngoại tuyến.

Với bài thi nói, mỗi môn ngoại ngữ có phòng thi riêng. Mỗi thí sinh được bố trí một máy làm bài và một máy dự phòng. Khi bắt đầu ghi âm, thí sinh phải đọc mã số đề thi và nội dung câu hỏi trước khi trả lời. Trong phần trả lời, thí sinh không được nêu họ tên, số báo danh hay thông tin cá nhân.

Về công tác đăng ký, trước ngày 30/11, các Hội đồng coi thi gửi bản đăng ký số lượng thí sinh dự thi và dữ liệu về Bộ GD&ĐT qua Cục Quản lý chất lượng. Trong ngày 1/12, các Hội đồng gửi danh sách thí sinh đăng ký dự thi kèm dữ liệu từ phần mềm quản lý thi.