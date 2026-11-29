Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều video phim hoạt hình được tạo bằng AI, trong đó các nhân vật không phải con người mà là những món ăn như phở bò, bún lòng, mì tôm... với đủ câu chuyện tình cảm, gia đình và những màn đấu đá căng thẳng. Đáng chú ý, series "Bí mật bún phở không hành" của kênh Thế Đức Drama đang thu hút sự quan tâm lớn, nhiều tập đạt hàng triệu lượt xem.

Từ chuyện một gia tộc phở bò tìm kiếm đứa con không hành đến những màn tranh giành, mâu thuẫn giữa các thành viên, loạt phim này đang tạo ra một kiểu nội dung giải trí được netizen chú ý trên TikTok. Không chỉ riêng series kể trên, nhiều bộ phim AI cùng mô-típ cũng liên tục xuất hiện, kéo theo lượng người xem và những ý kiến trái chiều về nội dung.

“Bí mật bún phở không hành” là gì?

Ngay từ tên gọi, "Bí mật bún phở không hành" đã khiến nhiều người tò mò bởi ý tưởng có phần kỳ quặc. Thay vì những nhân vật con người quen thuộc, bộ phim xây dựng cả một thế giới mà các nhân vật đều là những món ăn được nhân hóa.

Nội dung xoay quanh một gia tộc phở bò có người đứng đầu luôn khao khát sinh được một đứa con không có hành. Sau nhiều lần thất bại, người đàn ông quyết định cưới thêm một người vợ thứ tư là bún lòng với hy vọng hiện thực hóa mong muốn này. Quyết định ấy lập tức tạo ra hàng loạt mâu thuẫn giữa những người vợ, các con trong gia đình và thành viên mới.

Loạt phim AI đang viral trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Từ chuyện cô vợ mới mang thai, những người con tìm cách gây khó dễ, cho đến bí mật về danh tính thực sự của đứa trẻ được giấu kín dưới lớp băng gạc, mỗi tập phim lại mở ra một tình tiết mới. Đáng chú ý, câu hỏi đứa trẻ rốt cuộc là món ăn gì, có thực sự không hành hay không trở thành nút thắt được kéo dài qua nhiều tập.

Cách xây dựng tình huống mang đậm màu sắc phim drama gia đình: có thiên vị, tranh giành tình cảm, nói xấu sau lưng và cả những cú twist lật mặt bất ngờ. Chỉ khác là thay vì những nhân vật tranh đấu trong một gia đình tài phiệt, tất cả lại được thay thế bằng phở bò, bún lòng, bún cá hay mì tôm.

Thực tế, "Bí mật bún phở không hành" không phải series đầu tiên tạo được sức hút trên kênh Thế Đức Drama. Trước đó, tài khoản này cũng đăng tải nhiều bộ phim hoạt hình AI với công thức tương tự, lấy các món ăn, đồ vật làm nhân vật trung tâm rồi xây dựng những câu chuyện gia đình đầy mâu thuẫn.

Có thể kể đến "Bí mật gia tộc phở bò", "Bí mật cháo hoa", "Bí mật cô gái có nắp nồi",... Điểm chung của những bộ phim này là tên gọi gây tò mò, tình tiết liên tục được đẩy lên cao trào và thường kết thúc bằng một nút thắt để dẫn sang tập tiếp theo.

Các bộ phim xây dựng cả một thế giới mà các nhân vật đều là những món ăn được nhân hóa

Theo số liệu được ghi nhận ngày 26/11, kênh Thế Đức Drama có khoảng 127.000 người theo dõi và gần 2,7 triệu lượt thích. Riêng series "Bí mật bún phở không hành", tập đầu tiên đạt khoảng 9,3 triệu lượt xem, tập 3 đạt 6,4 triệu lượt xem. Những series trước đó như "Bí mật gia tộc phở bò" cũng có tập đạt 6,7 triệu lượt xem, trong khi "Bí mật cô gái có nắp nồi" từng chạm mốc 5,7 triệu lượt xem.

Thời lượng mỗi tập chỉ khoảng 1-2 phút, nhưng nội dung được chia thành nhiều phần liên tiếp. Người xem dễ dàng tiếp cận một tập trong lúc nghỉ ngơi, sau đó lại tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp các series dạng này có khả năng lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Tranh luận vì nội dung "vô tri", thiếu logic ngay từ đầu

Dù thu hút lượng người xem lớn, những bộ phim AI dạng này cũng không nhận được sự đồng tình tuyệt đối. Bên cạnh những người xem với tâm thế giải trí, không ít ý kiến cho rằng nội dung của các series đang viral khá vô nghĩa, thiếu chiều sâu và có phần lạm dụng những tình tiết drama để câu kéo lượt xem.

Thực tế, chỉ cần theo dõi một vài tập có thể nhận ra nhiều chi tiết được xây dựng khá tùy tiện. Các nhân vật là món ăn nhưng lại có quan hệ gia đình, kết hôn, mang thai, sinh con như con người. Những tình huống vốn quen thuộc trong phim truyền hình được đưa vào một thế giới phi thực tế, tạo ra nhiều tình tiết khó hiểu, thậm chí tự mâu thuẫn giữa các tập.

Chẳng hạn, chuyện một gia tộc phở bò tìm kiếm đứa con không hành, hay việc một nhân vật phải đợi đến năm 18 tuổi mới được tiết lộ mình thực chất là món ăn gì. Những tình tiết này có thể tạo ra sự tò mò nhất thời, nhưng xét về nội dung, chúng không mang đến nhiều thông điệp hay giá trị đáng kể.

Ảnh chụp màn hình

Một vấn đề khác được đặt ra là đối tượng tiếp cận. Với tạo hình hoạt hình nhiều màu sắc, nhân vật đáng yêu và thời lượng ngắn, những bộ phim này hoàn toàn có thể thu hút cả trẻ em. Tuy nhiên, không phải nội dung nào có hình thức hoạt hình cũng phù hợp với trẻ nhỏ.

Các tình tiết như thiên vị con cái, bắt nạt, nói xấu người thân hay những mối quan hệ gia đình được xây dựng theo hướng đấu đá, trả thù có thể khiến trẻ tiếp nhận những hình mẫu ứng xử thiếu lành mạnh nếu chưa có khả năng phân biệt rõ giữa yếu tố hư cấu và thực tế.

Đặc biệt, khi nội dung được sản xuất liên tục bằng AI, việc kiểm soát chất lượng câu chuyện, thông điệp và độ phù hợp với từng nhóm tuổi cũng là điều cần được quan tâm.

Suy cho cùng, việc một bộ phim AI có thể thu hút hàng triệu lượt xem cho thấy sức hấp dẫn của hình thức giải trí ngắn, nhanh và liên tục tạo bất ngờ. Tuy nhiên, lượt xem cao không đồng nghĩa với chất lượng nội dung. Người xem vẫn cần có sự chọn lọc, nhất là khi những sản phẩm này ngày càng xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội và có khả năng tiếp cận nhiều nhóm tuổi khác nhau.