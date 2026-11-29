Trong nhiều gia đình, anh chị cả thường được xem là đứa "sáng dạ", học hành chững chạc, còn em út thì được cưng chiều mà lém lỉnh hơn. Nhiều người cho rằng đó chỉ là cảm nhận chủ quan. Có người lại tin rằng con đầu lòng sinh ra đã được hưởng "gen tốt" hơn khi cha mẹ còn trẻ khỏe.

Khoa học đã nhiều lần kiểm chứng câu chuyện này. Kết quả cho thấy con cả quả thật có lợi thế nhỏ về chỉ số IQ. Nhưng lý do đằng sau lại khác xa những gì nhiều người vẫn nghĩ.

Gần 400.000 nam giới Na Uy và khoảng cách 3 điểm IQ

Na Uy là quốc gia hiếm hoi có dữ liệu đủ lớn để trả lời câu hỏi này. Nam giới nước này phải làm bài kiểm tra trí tuệ khi khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở tuổi khoảng 18 đến 20. Bài kiểm tra gồm ba phần là tính toán, từ vựng và hình học, cho kết quả khá sát với các bài đo IQ tiêu chuẩn.

Ba nhà kinh tế học Sandra E. Black, Paul J. Devereux và Kjell G. Salvanes đã phân tích dữ liệu của 388.405 nam giới Na Uy, kết quả được công bố năm 2007 qua Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NBER). Họ không chỉ so sánh người với người mà còn so sánh anh em ruột trong cùng một nhà.

Kết quả cho thấy con sinh sau có IQ thấp hơn con sinh trước. Khoảng cách giữa con cả và con thứ hai vào khoảng 3 điểm IQ. Con thứ ba lại tiếp tục thấp hơn con thứ hai.

Con cả thường được xem là đứa "sáng dạ", nhưng lợi thế ấy có thể không đến từ bẩm sinh (Ảnh minh họa)

Điều thú vị nằm ở phần lý giải. Cân nặng, chiều dài và vòng đầu lúc sinh vốn liên quan tích cực đến IQ về sau. Thế nhưng những đứa trẻ sinh sau lại thường có các chỉ số này tốt hơn anh chị. Khi tính đến các yếu tố lúc sinh, khoảng cách IQ giữa anh chị em thậm chí còn lớn hơn. Nhóm tác giả cũng loại trừ khả năng do cha mẹ ly hôn, bởi ở những gia đình bố mẹ sống cùng nhau suốt 20 năm, kết quả gần như không đổi. Từ đó, họ kết luận lợi thế của con cả không do sinh học quyết định.

Không phải "sinh ra trước" mà là "được nuôi như con cả"

Cùng năm 2007, một nghiên cứu khác tại Na Uy đăng trên tạp chí Science đưa ra bằng chứng còn rõ ràng hơn. Petter Kristensen (Đại học Oslo) và Tor Bjerkedal (Cơ quan Y tế Lực lượng Vũ trang Na Uy) phân tích kết quả kiểm tra của 241.310 nam giới sinh từ năm 1967 đến 1976.

Họ tận dụng một tình huống đặc biệt. Có những người là con thứ hai về mặt sinh học, nhưng vì anh chị mất từ khi còn rất nhỏ nên lớn lên trong vai trò con cả. Nếu lợi thế của con cả nằm ở gen hay quá trình mang thai, nhóm này lẽ ra phải có IQ giống những người con thứ khác.

Kết quả lại ngược lại. Con cả có IQ trung bình 103,2, con thứ hai là 101,2. Nhưng những người con thứ hai có anh chị mất sớm đạt 102,9, gần như ngang bằng con cả. Kristensen cho rằng điều quyết định là vị trí của đứa trẻ trong gia đình, tức một dạng tương tác xã hội trong nhà, chứ không phải thứ tự sinh về mặt sinh học.

Thứ đứa trẻ nhận được trong những năm đầu đời có thể quan trọng hơn việc con sinh ra trước hay sau (Ảnh minh họa)

Vậy sự tương tác ấy là gì? Một nghiên cứu của Đại học Edinburgh (Anh) và Đại học Sydney (Úc), đăng trên Journal of Human Resources năm 2018, đã đi tìm câu trả lời. Nhóm tác giả Jee-Yeon K. Lehmann, Ana Nuevo-Chiquero và Marian Vidal-Fernández theo dõi gần 5.000 trẻ em Mỹ từ trước khi chào đời đến năm 14 tuổi, đánh giá hai năm một lần.

Lợi thế của con cả xuất hiện từ rất sớm, có khi ngay từ năm 1 tuổi, và hình thành chủ yếu trước 3 tuổi. Các con đều nhận được sự yêu thương, hỗ trợ tinh thần như nhau. Khác biệt nằm ở sự kích thích trí tuệ. Khi có thêm con, cha mẹ ít đọc sách cùng các con nhỏ hơn, ít cho con làm đồ thủ công, ít đưa con đi tham quan hay chơi nhạc cụ. Theo nhóm nghiên cứu, những thay đổi trong cách cha mẹ dạy dỗ, như việc người mẹ kích thích trí tuệ cho con nhiều hay ít, giải thích được phần lớn khoảng cách nhận thức giữa anh chị em trước tuổi đến trường.

Con thứ không "kém" hơn, cha mẹ cũng không cần lo quá

Dù vậy, những con số này không có nghĩa con thứ, con út kém cỏi hơn. Nghiên cứu của Black và cộng sự chỉ ra thứ tự sinh chỉ giải thích khoảng 3% chênh lệch IQ giữa các anh chị em trong nhà. Phần còn lại đến từ rất nhiều yếu tố khác. Trong thực tế, một đứa em hoàn toàn có thể thông minh hơn anh chị mình. Hơn nữa, IQ cũng chỉ là một thước đo, không quyết định toàn bộ năng lực hay tương lai của một đứa trẻ.

Quan trọng hơn cả là cách cha mẹ đối xử, dạy dỗ con cái trong nhà. Với đứa con đầu, nhiều phụ huynh say sưa đọc truyện, dạy con tập nói, dắt con đi chơi. Đến đứa thứ hai, thứ ba, công việc bộn bề hơn, thời gian bị chia nhỏ, sự háo hức ban đầu cũng vơi dần. Điều đó rất dễ hiểu, nhưng đứa trẻ nào cũng cần được trò chuyện và khám phá thế giới cùng cha mẹ như nhau.

Trên thực tế, việc đồng hành đó cũng không cần quá cầu kỳ: 15 phút đọc sách riêng với từng con, một buổi cuối tuần đưa con đi bảo tàng hay đơn giản là trả lời thật kiên nhẫn những câu hỏi "vì sao" của đứa nhỏ... đều là cách để con không bị thiệt thòi. Suy cho cùng, trí thông minh của trẻ không được định sẵn bởi việc con sinh ra trước hay sau, mà được vun đắp từ chính những gì con nhận được mỗi ngày.

Tổng hợp