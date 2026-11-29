Thời bao cấp, giò chả Ước Lễ từng bị xem là hàng cấm. Nhiều người trong làng vẫn âm thầm giã thịt, gói lá, rồi mang lên phố bán. Gần 500 năm sau khi nghề ra đời, tháng 11 này, nghề ấy có thêm một danh xưng mới: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo các quyết định ký ngày 16/11/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nghề làm giò chả Ước Lễ (xã Dân Hòa) và tri thức dân gian về nuôi, chế biến vịt Vân Đình (xã Vân Đình) đã chính thức bước vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều được ghi danh không phải miếng giò hay con vịt, mà là cách làm ra chúng: nhìn màu thịt để nêm gia vị, thả vịt ra đồng vào mùa gặt.

Ngày 19/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn các địa phương làm lễ công bố, đúng dịp hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Cùng đợt đó còn có Hội Giá, Hát trống quân ở Phúc Lâm và Lễ hội đền Sóc làng Xuân Tảo. Nhờ vậy, Thủ đô hiện có 65 di sản trong Danh mục quốc gia.

Giò chả Ước Lễ: năm thế kỷ giã thịt, gói lá

Nguồn gốc của món ăn này bắt đầu từ một câu chuyện của làng. Theo sử sách trong làng, dưới thời nhà Mạc, một cung tần người Ước Lễ đã xây cổng làng và dạy dân nghề làm giò chả. Tính ra, nghề đã gần 500 năm tuổi. Ngôi làng, nay thuộc xã Dân Hòa, còn giữ đình làng thời Hậu Lê và chùa Sổ, hai di tích cấp quốc gia. Người Ước Lễ có hai cái Tết: Tết Nguyên đán và Tết rằm tháng Giêng, dịp để người làm ăn xa trở về dự hội làng.

Nghề ấy đi qua nhiều biến cố của lịch sử. Thời phong kiến, giò chả là món ăn quý. Thời bao cấp, nó bị xem là hàng cấm, nhưng nhiều người vẫn âm thầm làm, rồi mang lên phố bán. Người thợ Ước Lễ tản cư khắp ba miền, thậm chí ra nước ngoài, đi đâu cũng mang theo nghề và mở hàng ở nhiều vùng miền, nhờ thế hương vị ẩm thực Hà Nội đi xa hơn cả quê hương. Giò chả Ước Lễ từng nổi tiếng từ thời Pháp thuộc và năm 1958 được xuất sang Pháp.

Bí quyết của món ăn không nằm ở điều gì cao xa. Đó là thịt lợn "2 mề" (nửa nạc, nửa mỡ), ưu tiên thịt bắp; là lá chuối tây gói theo khổ lớn, khác với giò công nghiệp gói ống nhôm; và là đôi mắt người thợ. Thời xưa, thịt được giã tay đến khi dẻo quánh; từ những năm 1990, nhiều hộ chuyển sang dùng máy. Nhưng dù dùng cách nào, người lành nghề vẫn nhìn màu thịt đổi trong lúc xay để biết lúc nào nên nêm gia vị. Miếng giò thành phẩm có màu hồng nhạt, nhiều lỗ khí nhỏ, dai, giòn và thơm mùi lá. Xưa, để giò dai lâu, người làm dùng mật mía kết hợp vôi ăn trầu; ngày nay họ chỉ dùng phụ gia dân gian hoặc phụ gia được Bộ Y tế cho phép.

Chả quế còn cầu kỳ hơn. Thịt nạc xay nhuyễn được trộn với mỡ thái hạt lựu, quế và gia vị, rồi phết hỗn hợp nước hoa hiên trộn mật ong và nướng trên than hoa, cho lớp vỏ vàng óng, vị ngọt đặc trưng cùng mùi quế thơm cay. Ngày nay, bên cạnh giò lụa và chả quế, làng còn làm giò bò, giò gà, giò xào, thịt đông để hợp thị hiếu mới.

Suốt nhiều thập kỷ, nghề phát triển chủ yếu theo quy mô hộ gia đình, dựa vào kinh nghiệm truyền đời. Năm 2019, Hợp tác xã Giò chả Ước Lễ ra đời với 40 thành viên, đưa sản phẩm đến hội chợ, triển lãm ẩm thực để tìm thêm đối tác và thị trường. Ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Làng nghề truyền thống Ước Lễ, cho biết người dân đã giữ nghề này suốt mấy trăm năm, và hội sẽ tiếp tục bảo tồn di sản, quảng bá làng nghề, kết nối các bên liên quan. Bà Hoàng Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hòa, xem việc ghi danh là sự ghi nhận với tri thức và nghề truyền thống mà người dân nơi đây đã gìn giữ qua nhiều đời.

Nhưng di sản không chỉ cần được vinh danh. Nghề gắn với các thành phố lớn nên ngay tại làng, nay chỉ còn rất ít hộ phục vụ khách tại chỗ, trong khi giò công nghiệp cạnh tranh gay gắt. Nhãn di sản mở ra cơ hội, còn việc giữ hương vị lá chuối và đôi tay người thợ vẫn là bài toán của chính làng nghề.

Vịt Vân Đình: con vịt cỏ nhỏ, thịt ngọt từ đồng mùa gặt

Nếu giò chả là món của lò bếp, thì vịt Vân Đình là món của đồng ruộng. Vân Đình, trước thuộc huyện Ứng Hòa, là vùng chăn nuôi vịt trọng điểm của Hà Nội. Giống vịt cỏ đặc trưng nơi đây nặng chỉ khoảng 1,2 - 1,5 kg, xương mềm, thịt ngọt. Điều làm nên tiếng tăm là cách nuôi thả đồng vào mùa gặt: đàn vịt tự kiếm ăn trên những thửa ruộng vừa gặt xong, và theo đánh giá của người trong nghề, đó là cách cho thịt ngon nhất. Tri thức được ghi danh bao gồm cả cách nuôi lẫn cách chế biến.

Từ giống vịt nhỏ con ấy, người Vân Đình làm ra cả một thực đơn: vịt quay, vịt nướng, tiết canh, vịt om sấu, cháo vịt, vịt nấu chao, vịt nấu măng, vịt nướng riềng sả. Vịt quay là món nổi tiếng nhất, và nhiều gia đình trong vùng vẫn giữ công thức riêng truyền qua nhiều đời.

Giống như giò chả, di sản này cũng đứng trước bài toán giữ gìn. Theo một số bài viết, vịt cỏ thả đồng ngày nay khó tìm hơn trước, nhiều nơi thay bằng vịt nuôi công nghiệp vì giống truyền thống lớn chậm, hiệu quả kinh tế thấp. Hà Nội đang hướng tới phục hồi giống vịt truyền thống, quảng bá cách nuôi cũ và nâng cao nhận thức cộng đồng. Hội thi Vịt Cỏ Vân Đình lần thứ nhất đã được tổ chức từ năm 2021 để tôn vinh các hộ, hợp tác xã và cơ sở chế biến, còn địa phương đã thử nghiệm tour ẩm thực "Đánh thức Vân Đình" để gắn món ăn với du lịch.

Ghi danh rồi, việc còn lại là giữ nghề

Tại hội nghị ngày 19/11, ngành văn hóa Hà Nội đề nghị các địa phương tổ chức lễ công bố ngay trong không gian văn hóa của từng di sản, có người dân và người thực hành cùng tham dự. Các định hướng sau ghi danh gồm xây dựng kế hoạch bảo vệ riêng cho từng di sản, hỗ trợ nghệ nhân truyền nghề cho thế hệ trẻ, kiểm kê, tư liệu hóa, ứng dụng công cụ số và gắn với du lịch, công nghiệp văn hóa.

Với giò chả Ước Lễ và vịt Vân Đình, danh hiệu di sản vừa là niềm tự hào, vừa là lời nhắc: giữ được di sản nghĩa là giữ được người làm nghề, giữ được miếng thịt giã kỹ, lá chuối gói tay và những cánh đồng vịt mùa gặt.

Nguồn tham khảo: Báo Nhân Dân, Báo Hà Nội Mới, Báo Văn hóa, An ninh Thủ đô, VnExpress